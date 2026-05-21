Saud Abdulhamid Cetak Sejarah di Lens, Bek Arab Saudi Pertama Siap Tampil di Liga Champions Eropa

Saud Abdulhamid. (facebook)
JawaPos.com - Nama Saud Abdulhamid kembali jadi sorotan setelah kabar keberhasilannya bersama RC Lens mencuri perhatian publik sepak bola Eropa.
Bek kanan berusia 26 tahun itu disebut ikut berperan dalam performa impresif Lens yang dikabarkan mampu finis di posisi kedua Ligue 1 musim ini, tepat di bawah dominasi Paris Saint-Germain.
Capaian tersebut bukan hanya mengangkat nama klub asal Prancis itu, tetapi juga membuka lembaran sejarah baru bagi sepak bola Arab Saudi.
Saud Abdulhamid disebut-sebut akan menjadi pemain asal Saudi pertama yang akan tampil di ajang Liga Champions Eropa, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sejak bergabung ke Lens dengan status pinjaman dari AS Roma, Abdulhamid langsung mendapatkan kepercayaan di sektor kanan pertahanan.
Sepanjang musim ini, ia tercatat tampil dalam 25 pertandingan di Ligue 1, dengan kontribusi dua gol dan empat assist.
Baca Juga:Dari Pinggir Lapangan ke Lensa Profesional! Cara Persija Jakarta Regenerasi Fotografer Sepak Bola Masa Depan
Catatan tersebut cukup solid untuk seorang bek sayap yang lebih banyak berperan dalam menjaga keseimbangan permainan.
Gaya bermainnya yang agresif namun disiplin membuatnya cepat beradaptasi dengan ritme sepak bola Prancis yang dikenal cepat dan fisikal.
Selain itu, kemampuan membantu serangan dari sisi sayap juga menjadi nilai tambah yang membuatnya sering terlibat dalam skema ofensif Lens.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah