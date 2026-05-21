Saud Abdulhamid Cetak Sejarah di Lens, Bek Arab Saudi Pertama Siap Tampil di Liga Champions Eropa

JawaPos.com - Nama Saud Abdulhamid kembali jadi sorotan setelah kabar keberhasilannya bersama RC Lens mencuri perhatian publik sepak bola Eropa.

Bek kanan berusia 26 tahun itu disebut ikut berperan dalam performa impresif Lens yang dikabarkan mampu finis di posisi kedua Ligue 1 musim ini, tepat di bawah dominasi Paris Saint-Germain.

Capaian tersebut bukan hanya mengangkat nama klub asal Prancis itu, tetapi juga membuka lembaran sejarah baru bagi sepak bola Arab Saudi.

Saud Abdulhamid disebut-sebut akan menjadi pemain asal Saudi pertama yang akan tampil di ajang Liga Champions Eropa, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sejak bergabung ke Lens dengan status pinjaman dari AS Roma, Abdulhamid langsung mendapatkan kepercayaan di sektor kanan pertahanan.

Sepanjang musim ini, ia tercatat tampil dalam 25 pertandingan di Ligue 1, dengan kontribusi dua gol dan empat assist.

Catatan tersebut cukup solid untuk seorang bek sayap yang lebih banyak berperan dalam menjaga keseimbangan permainan.

Gaya bermainnya yang agresif namun disiplin membuatnya cepat beradaptasi dengan ritme sepak bola Prancis yang dikenal cepat dan fisikal.