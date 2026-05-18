Resmi! Hansi Flick Tetap di Barcelona hingga 2028, Trofi Liga Champions Jadi Ambisi Pasti

JawaPos.com - FC Barcelona memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Hansi Flick. Sang pelatih resmi bertahan hingga 2028 di Camp Nou.

Setelah memperpanjang kontrak hingga 2028, Hansi tetap berambisi meraih gelar juara. Liga Champions menjadi trofi yang sangat ingin diraihnya dalam dua tahun ke depan.

"Tujuannya adalah untuk memenangkan lebih banyak gelar, mungkin juga Liga Champions, kami akan bekerja keras untuk itu, agar mimpi itu menjadi kenyataan," ujar Flick kepada kantor dan media klub Barcelona yang dikutip dari Mundo Deportivo, Senin (18/5).

Eks pelatih timnas Jerman tersebut merasa terhormat bisa terus menukangi Barcelona. Apalagi, para pemain, staf, hingga suporter selalu memberikannya dukungan.

"Barca lebih dari sekadar klub, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melanjutkan perjalanan ini. Setiap hari saya dapat merasakan semangat yang dimiliki staf, pemain, dan penggemar untuk klub… Ini luar biasa, dan ini istimewa bagi saya karena kita telah berbagi begitu banyak momen fantastis di masa lalu," imbuh Flick.

Hubungan Flick dan para pendukung juga terjalin sangat harmonis. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran para suporter yang selalu memadati Camp Nou.

"Suasananya luar biasa, cara mereka mendukung kami di setiap pertandingan sangat istimewa, terutama di beberapa pertandingan terakhir," pungkas Flick.

Gelar Hansi Flick di Barcelona Hansi Flick datang ke Barcelona pada musim 2024/2025. Di musim perdananya, dia langsung memberikan gelar untuk tim barunya tersebut.

Pelatih 61 tahun itu mempersembahkan tiga gelar di musim 2024/2025. Gelar tersebut adalah Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol.