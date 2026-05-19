Ousmane Dembele Jalani Perawatan Cedera Jelang Final Liga Champions

JawaPos.com - Paris Saint-Germain mendapat kabar kurang ideal menjelang final Liga Champions setelah Ousmane Dembele mengalami masalah cedera.

Melansir ESPN, klub asal Prancis itu mengonfirmasi pada Senin bahwa Dembele akan menjalani perawatan selama beberapa hari ke depan akibat rasa tidak nyaman pada otot betis kanannya.

Cedera tersebut muncul saat PSG kalah 2-1 dari Paris FC pada laga terakhir Ligue 1 musim ini. Dembele hanya bermain selama 27 menit sebelum akhirnya ditarik keluar lapangan.

Setelah pertandingan, pelatih Luis Enrique sempat mengatakan pergantian itu kemungkinan hanya karena faktor kelelahan.

Namun pernyataan resmi PSG kemudian mengungkap bahwa sang pemain memang mengalami masalah fisik meski pergantian dilakukan sebagai langkah pencegahan.

PSG Was-Was Jelang Final Situasi ini tentu membuat PSG sedikit khawatir mengingat final Liga Champions sudah semakin dekat. Juara Prancis tersebut dijadwalkan menghadapi Arsenal pada 30 Mei di Puskas Arena, Budapest.

Kondisi Dembele jelas menjadi perhatian besar karena ia tetap dianggap salah satu pemain kunci dalam skuad Luis Enrique, terutama di kompetisi Eropa.

Meski musim ini tak sebrilian tahun lalu di kompetisi domestik, kontribusi Dembele tetap penting bagi PSG. Pada musim sebelumnya, ia tampil luar biasa dengan torehan 21 gol yang membantunya memenangkan Ballon d'Or.

Musim ini performanya memang sempat terganggu cedera di paruh pertama musim, tetapi ia masih mampu mencatat 10 gol dan tujuh assist dari 22 penampilan di Ligue 1.

Lebih Tajam di Liga Champions Kontribusi Dembele justru terasa lebih besar di Liga Champions. PSG berhasil mencapai final setelah melewati duel dramatis melawan Bayern Munich di semifinal.

Dalam laga tersebut, Dembele mencetak gol penting pada leg kedua yang berakhir imbang 1-1. Hasil itu membuat PSG lolos dengan agregat tipis 6-5.