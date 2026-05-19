Ousmane Dembele Jalani Perawatan Cedera Jelang Final Liga Champions

JawaPos.com - Paris Saint-Germain mendapat kabar kurang ideal menjelang final Liga Champions setelah Ousmane Dembele mengalami masalah cedera.
Melansir ESPN, klub asal Prancis itu mengonfirmasi pada Senin bahwa Dembele akan menjalani perawatan selama beberapa hari ke depan akibat rasa tidak nyaman pada otot betis kanannya.
Cedera tersebut muncul saat PSG kalah 2-1 dari Paris FC pada laga terakhir Ligue 1 musim ini. Dembele hanya bermain selama 27 menit sebelum akhirnya ditarik keluar lapangan.
Setelah pertandingan, pelatih Luis Enrique sempat mengatakan pergantian itu kemungkinan hanya karena faktor kelelahan.
Namun pernyataan resmi PSG kemudian mengungkap bahwa sang pemain memang mengalami masalah fisik meski pergantian dilakukan sebagai langkah pencegahan.
Situasi ini tentu membuat PSG sedikit khawatir mengingat final Liga Champions sudah semakin dekat. Juara Prancis tersebut dijadwalkan menghadapi Arsenal pada 30 Mei di Puskas Arena, Budapest.
Kondisi Dembele jelas menjadi perhatian besar karena ia tetap dianggap salah satu pemain kunci dalam skuad Luis Enrique, terutama di kompetisi Eropa.
Meski musim ini tak sebrilian tahun lalu di kompetisi domestik, kontribusi Dembele tetap penting bagi PSG. Pada musim sebelumnya, ia tampil luar biasa dengan torehan 21 gol yang membantunya memenangkan Ballon d'Or.
Musim ini performanya memang sempat terganggu cedera di paruh pertama musim, tetapi ia masih mampu mencatat 10 gol dan tujuh assist dari 22 penampilan di Ligue 1.
Kontribusi Dembele justru terasa lebih besar di Liga Champions. PSG berhasil mencapai final setelah melewati duel dramatis melawan Bayern Munich di semifinal.
Dalam laga tersebut, Dembele mencetak gol penting pada leg kedua yang berakhir imbang 1-1. Hasil itu membuat PSG lolos dengan agregat tipis 6-5.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20