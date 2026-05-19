Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 19 Mei 2026 | 18.36 WIB

Ousmane Dembele Jalani Perawatan Cedera Jelang Final Liga Champions

Ousmane Dembele mengalami masalah pada otot betis kanan jelang final Liga Champions. PSG memastikan sang penyerang akan menjalani perawatan dalam beberapa hari ke depan. (Instagram/@o.dembele7)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain mendapat kabar kurang ideal menjelang final Liga Champions setelah Ousmane Dembele mengalami masalah cedera.

Melansir ESPN, klub asal Prancis itu mengonfirmasi pada Senin bahwa Dembele akan menjalani perawatan selama beberapa hari ke depan akibat rasa tidak nyaman pada otot betis kanannya.

Cedera tersebut muncul saat PSG kalah 2-1 dari Paris FC pada laga terakhir Ligue 1 musim ini. Dembele hanya bermain selama 27 menit sebelum akhirnya ditarik keluar lapangan.

Setelah pertandingan, pelatih Luis Enrique sempat mengatakan pergantian itu kemungkinan hanya karena faktor kelelahan.

Namun pernyataan resmi PSG kemudian mengungkap bahwa sang pemain memang mengalami masalah fisik meski pergantian dilakukan sebagai langkah pencegahan.

PSG Was-Was Jelang Final

Situasi ini tentu membuat PSG sedikit khawatir mengingat final Liga Champions sudah semakin dekat. Juara Prancis tersebut dijadwalkan menghadapi Arsenal pada 30 Mei di Puskas Arena, Budapest.

Kondisi Dembele jelas menjadi perhatian besar karena ia tetap dianggap salah satu pemain kunci dalam skuad Luis Enrique, terutama di kompetisi Eropa.

Meski musim ini tak sebrilian tahun lalu di kompetisi domestik, kontribusi Dembele tetap penting bagi PSG. Pada musim sebelumnya, ia tampil luar biasa dengan torehan 21 gol yang membantunya memenangkan Ballon d'Or.

Musim ini performanya memang sempat terganggu cedera di paruh pertama musim, tetapi ia masih mampu mencatat 10 gol dan tujuh assist dari 22 penampilan di Ligue 1.

Lebih Tajam di Liga Champions

Kontribusi Dembele justru terasa lebih besar di Liga Champions. PSG berhasil mencapai final setelah melewati duel dramatis melawan Bayern Munich di semifinal.

Dalam laga tersebut, Dembele mencetak gol penting pada leg kedua yang berakhir imbang 1-1. Hasil itu membuat PSG lolos dengan agregat tipis 6-5.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Pertahanan Solid Jadi Kunci Arsenal Bisa Kalahkan PSG di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Pertahanan Solid Jadi Kunci Arsenal Bisa Kalahkan PSG di Final Liga Champions

Senin, 18 Mei 2026 | 16.54 WIB

PSG Konfiden Quintuple Juara Ligue 1! Pakai Tiga Kiper dalam Satu Musim, Luis Enrique Akui Jadi Gelar Tersulit - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Konfiden Quintuple Juara Ligue 1! Pakai Tiga Kiper dalam Satu Musim, Luis Enrique Akui Jadi Gelar Tersulit

Jumat, 15 Mei 2026 | 15.14 WIB

PSG Menerapkan Latihan Ekstrem demi Membendung Skema Bola Mati Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Menerapkan Latihan Ekstrem demi Membendung Skema Bola Mati Arsenal

Kamis, 14 Mei 2026 | 23.29 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore