Portugal Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo Masih Jadi Andalan Roberto Martinez

JawaPos.com - Timnas Portugal resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih Roberto Martinez membawa kombinasi pemain senior dan generasi muda terbaik Portugal untuk menghadapi turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Satu nama yang paling mencuri perhatian tentu saja Cristiano Ronaldo. Di usia 41 tahun, sang megabintang masih dipercaya menjadi bagian penting skuad Selecao das Quinas.

Kehadiran Ronaldo sekaligus menjadi bukti bahwa pengalaman dan mental juara masih dibutuhkan Portugal dalam misi memburu gelar Piala Dunia pertama sepanjang sejarah mereka.

Meski usia tak lagi muda, Ronaldo tetap tampil konsisten bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi. Ketajamannya di depan gawang dinilai masih sangat penting, terutama untuk membimbing para pemain muda yang mulai menjadi tulang punggung baru Portugal.

Selain Ronaldo, Roberto Martínez juga tetap mempertahankan sejumlah pemain senior seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, hingga Joao Cancelo.

Nama-nama tersebut menjadi fondasi utama permainan Portugal dalam beberapa tahun terakhir.

Di sektor penjaga gawang, Diogo Costa kembali dipercaya sebagai pilihan utama. Kiper FC Porto itu tampil stabil dan dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik Eropa saat ini.

Portugal juga membawa Jose Sa, Rui Silva, dan Ricardo Velho untuk menambah kedalaman skuad.