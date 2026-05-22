Tanggapan Mikel Arteta setelah Arsenal Juara Liga Inggris

JawaPos.com - Arsenal akhirnya resmi menjadi juara Premier League musim ini. Mikel Arteta langsung menyampaikan pesan emosional setelah keberhasilan bersejarah tersebut dipastikan.

The Gunners memastikan gelar Liga Inggris tanpa perlu bermain pada Selasa (19/5) malam. Hasil imbang 1-1 Manchester City melawan Bournemouth membuat Arsenal tidak lagi bisa dikejar di puncak klasemen meski kompetisi masih menyisakan satu pertandingan.

Sebelumnya, Arsenal sudah menjalankan tugas mereka dengan baik lewat kemenangan tipis 1-0 atas Burnley. Gol sundulan Kai Havertz dari situasi sepak pojok menjadi pembeda dalam laga tersebut dan menjaga tekanan terhadap Manchester City.

Baca Juga:Mikel Arteta Kirim Pesan pada Fans Arsenal usai Memastikan Gelar Juara Liga Inggris

Manchester City gagal mempertahankan persaingan hingga pekan terakhir. Tim asuhan Pep Guardiola kehilangan poin penting di Vitality Stadium dan memastikan Arsenal mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali menjadi juara liga Inggris.

Di markas latihan Arsenal, para pemain dan staf terlihat berkumpul bersama menyaksikan pertandingan Manchester City. Begitu peluit akhir berbunyi, suasana langsung berubah menjadi pesta penuh emosi.

Melansir Give Me Sport, dalam video perayaan yang diunggah klub di media sosial, Arteta memberikan pesan singkat namun penuh makna kepada semua orang yang terlibat di Arsenal.

”Kita kembali menciptakan sejarah, bersama-sama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua orang yang terlibat dalam klub sepak bola ini. Mari kita nikmati momen ini,” tutur Mikel Arteta.

Ucapan tersebut terasa sangat spesial mengingat perjalanan panjang Arteta bersama Arsenal. Sejak datang pada Desember 2019, dia harus membangun ulang tim yang saat itu berada dalam kondisi tidak stabil.