Tanggapan Mikel Arteta setelah Arsenal Juara Liga Inggris

Mikel Arteta bawa Arsenal juara Premier League. (Istimewa)
JawaPos.com - Arsenal akhirnya resmi menjadi juara Premier League musim ini. Mikel Arteta langsung menyampaikan pesan emosional setelah keberhasilan bersejarah tersebut dipastikan.
The Gunners memastikan gelar Liga Inggris tanpa perlu bermain pada Selasa (19/5) malam. Hasil imbang 1-1 Manchester City melawan Bournemouth membuat Arsenal tidak lagi bisa dikejar di puncak klasemen meski kompetisi masih menyisakan satu pertandingan.
Sebelumnya, Arsenal sudah menjalankan tugas mereka dengan baik lewat kemenangan tipis 1-0 atas Burnley. Gol sundulan Kai Havertz dari situasi sepak pojok menjadi pembeda dalam laga tersebut dan menjaga tekanan terhadap Manchester City.
Manchester City gagal mempertahankan persaingan hingga pekan terakhir. Tim asuhan Pep Guardiola kehilangan poin penting di Vitality Stadium dan memastikan Arsenal mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali menjadi juara liga Inggris.
Di markas latihan Arsenal, para pemain dan staf terlihat berkumpul bersama menyaksikan pertandingan Manchester City. Begitu peluit akhir berbunyi, suasana langsung berubah menjadi pesta penuh emosi.
Melansir Give Me Sport, dalam video perayaan yang diunggah klub di media sosial, Arteta memberikan pesan singkat namun penuh makna kepada semua orang yang terlibat di Arsenal.
”Kita kembali menciptakan sejarah, bersama-sama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua orang yang terlibat dalam klub sepak bola ini. Mari kita nikmati momen ini,” tutur Mikel Arteta.
Ucapan tersebut terasa sangat spesial mengingat perjalanan panjang Arteta bersama Arsenal. Sejak datang pada Desember 2019, dia harus membangun ulang tim yang saat itu berada dalam kondisi tidak stabil.
Arsenal sempat finis di papan tengah, mendapat kritik dari banyak pihak, dan beberapa kali gagal dalam perebutan gelar. Namun Arteta tetap bertahan dengan visinya hingga akhirnya berhasil membawa The Gunners kembali ke puncak sepak bola Inggris.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah