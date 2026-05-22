M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 22 Mei 2026 | 17.37 WIB

Komentar Erling Haaland kepada Martin Odegaard Usai Arsenal Mengamankan Gelar Liga Inggris

Selebrasi Erling Haaland cetak gol di Liga Champions. (Dok UEFA)

JawaPos.com - Striker Manchester City, Erling Haaland, menunjukkan sikap sportif setelah Arsenal resmi mengamankan gelar Liga Inggris musim 2025/2026. 

Penyerang asal Norwegia itu secara khusus memberikan ucapan selamat kepada kapten The Gunners, Martin Odegaard, usai rival mereka memastikan diri menjadi juara.

Arsenal sebelumnya memperbesar peluang juara setelah menang tipis 1-0 atas Burnley di Emirates Stadium. Hasil itu membuat mereka unggul lima poin dari Manchester City di puncak klasemen.

Man City sebenarnya masih punya kesempatan menjaga persaingan tetap hidup saat menghadapi Bournemouth. Namun, hasil imbang 1-1 di kandang lawan memastikan Arsenal tidak lagi bisa dikejar dalam perebutan gelar.

Melansir Arsenal News, setelah pertandingan tersebut, Haaland mengakui bahwa Arsenal memang layak menjadi juara musim ini karena berhasil mengumpulkan poin terbanyak sepanjang kompetisi.

“Ketika Anda mendapatkan poin terbanyak, Anda pantas memenangkan liga, jadi selamat kepada Martin [Ødegaard]. Ini memang pantas didapatkan.”

“Dia pantas mendapatkan trofi ini. Akan sulit melihatnya mengangkat trofi, tetapi sungguh fantastis ketika seorang pemain Norwegia mengangkat trofi Liga Primer.”

Ucapan Haaland terasa menarik karena datang dari rival langsung Arsenal dalam perburuan gelar. Meski kecewa gagal mempertahankan dominasi Manchester City, ia tetap memberikan apresiasi kepada rekan senegaranya tersebut.

Bagi Ødegaard sendiri, musim ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sang kapten sempat beberapa kali diganggu masalah cedera, yang membuat ritmenya terganggu di sejumlah momen penting musim ini.

Meski begitu, kontribusinya tetap terasa besar untuk Arsenal. Dari total 1.371 menit bermain di liga, pemain berusia 27 tahun itu berhasil mencatatkan delapan kontribusi gol, termasuk tujuh assist.

Assist terbarunya lahir saat Arsenal meraih kemenangan dramatis atas West Ham United di London Stadium. Sementara ketika menghadapi Burnley, Ødegaard memang tidak mencatatkan gol atau assist, tetapi perannya dalam membangun serangan tetap terlihat dominan lewat distribusi bola dan kreativitasnya di area akhir.

