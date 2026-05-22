Arsenal Siapkan Transfer Gila! Julian Alvarez Jadi Target Utama usai The Gunners Juara Premier League

JawaPos.com- Kesuksesan Arsenal menjuarai Premier League 2025/2026 ternyata belum membuat mereka puas. Klub asal London Utara itu disebut siap mengguncang bursa transfer musim panas dengan mendatangkan dua penyerang mahal demi mempertahankan dominasi musim depan sekaligus memburu gelar Liga Champions.

Pasukan Mikel Arteta resmi memastikan gelar juara Liga Inggris usai hasil imbang 1-1 yang diraih Manchester City melawan AFC Bournemouth membuat Arsenal tak lagi terkejar di puncak klasemen.

Musim luar biasa Arsenal bahkan masih berpotensi menjadi lebih sempurna. The Gunners dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain pada final Liga Champions di Budapest, 30 Mei mendatang.

Tambahan pemasukan besar dari Premier League dan Liga Champions membuat Arsenal berada dalam posisi kuat untuk belanja besar di bursa transfer.

Laporan Caught Offside menyebutkan bahwa Arteta bersama direktur olahraga Andrea Berta kini tengah menyusun rencana besar untuk memperkuat skuad. Salah satu prioritas utama adalah memperpanjang kontrak Jurrien Timber dan Declan Rice.

Negosiasi kontrak baru Rice memang disebut belum semaju Timber, namun pembicaraan awal berjalan positif dan optimistis mencapai kesepakatan.

Meski sudah sukses mendatangkan Viktor Gyokeres dan Eberechi Eze yang membantu Arsenal meraih gelar liga, manajemen klub masih merasa lini serang perlu ditingkatkan lagi.

Dua nama kini muncul sebagai target utama Arsenal, yakni striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, dan wonderkid Bournemouth, Eli Junior Kroupi.