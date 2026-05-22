Sri Wahyuni
Jumat, 22 Mei 2026 | 14.01 WIB

Jelang Final Liga Champions Arsenal vs PSG, Arteta Ungkap Kondisi Terbaru Timber dan Merino!

Arteta ungkap kondisi terbaru Timber dan Merino sebelum final Liga Champions. (The Standard)

JawaPos.com- Kabar kondisi pemain menjadi perhatian utama Arsenal jelang laga final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Puskas Arena, Budapest, pada (30/5) mendatang.

Pelatih Mikel Arteta akhirnya memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi dua pemain yang sempat diragukan tampil, yakni Jurrien Timber dan Mikel Merino.

Arsenal yang baru saja memastikan gelar Premier League musim ini kini memburu sejarah baru dengan membidik trofi Liga Champions. Namun, ambisi besar tersebut sempat dibayangi masalah cedera sejumlah pemain penting.

Timber menjadi salah satu nama yang paling disorot. Bek kanan andalan Arsenal itu belum tampil lagi sejak mengalami cedera pangkal paha saat kemenangan 2-0 atas Everton pada (14/3) lalu. Cedera tersebut memaksanya absen dalam 13 pertandingan terakhir Arsenal di semua kompetisi.

Sementara itu, Merino terakhir kali bermain saat Arsenal kalah 2-3 dari Manchester United pada (25/1). Dalam pertandingan itu, ia bahkan sempat mencetak gol sebelum akhirnya harus menepi cukup lama akibat cedera serius berupa stress fracture pada kaki kanannya yang memerlukan operasi.

Kondisi Timber disebut masih belum sepenuhnya pulih. Bek asal Belanda itu bahkan tidak terlihat dalam sesi latihan terbuka Arsenal di Sobha Realty Training Centre pada Kamis waktu setempat. Sebaliknya, Merino sudah mulai tampak kembali mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim.

Arteta pun memberikan sinyal positif terkait peluang Merino tampil di final Liga Champions.

"Mikel akan mulai berlatih bersama tim besok (Jumat). Hari ini dia sudah menjalani sesi ringan," ungkap Arteta.

"Untuk Jurrien, kami berharap dia bisa melakukan hal yang sama dalam beberapa hari ke depan, tetapi kondisinya masih sedikit tertinggal dibanding Mikel," lanjutnya.

