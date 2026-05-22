Raih Gelar Juara Liga Inggris, Arsenal Meraup Penghasilan Besar

Arsenal akhirnya juara Liga Inggris setelah 22 tahun. (ig @arsenal)
JawaPos.com - Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjadi juara Liga Inggris. Kepastian itu datang setelah Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth di Vitality Stadium.
Hasil ini membuat The Gunners tak lagi bisa dikejar di puncak klasemen meski kompetisi menyisakan satu pertandingan. Kesuksesan tersebut langsung memicu pesta besar di London utara.
Para suporter turun ke jalan merayakan gelar liga pertama klub sejak era Invincibles musim 2003/04. Namun bukan cuma fans yang punya alasan untuk berpesta, jajaran petinggi klub juga dipastikan tersenyum lebar.
Pasalnya, keberhasilan menjadi juara Liga Premier membuat Arsenal akan mendapatkan pemasukan dalam jumlah fantastis. Melansir Give Me Sport, sebagai klub peserta Liga Premier, Arsenal sebenarnya sudah dijamin menerima pembayaran dasar sebesar £96,9 juta. Angka tersebut berasal dari pembagian hak siar domestik senilai £29,8 juta, hak siar internasional sebesar £59,2 juta, dan pendapatan komersial pusat sebesar £7,9 juta.
Namun, status sebagai juara membuat pemasukan mereka melonjak jauh lebih besar. Arsenal disebut akan memperoleh tambahan sekitar £53,1 juta karena finis di posisi pertama klasemen. Selain itu, mereka juga mendapatkan bagian lebih besar dari pendapatan siaran televisi berkat tingginya jumlah pertandingan yang disiarkan sepanjang musim.
Diperkirakan, pemasukan dari hak siar tambahan itu berada di kisaran £24,9 juta hingga £27,4 juta. Jumlah tersebut biasanya diberikan kepada klub-klub dengan tingkat tayang tertinggi selama satu musim kompetisi.
Kalau dihitung secara keseluruhan, Arsenal diproyeksikan mengantongi total pendapatan antara £176 juta hingga £178 juta hanya dari distribusi resmi Premier League saja. Angka itu bahkan belum termasuk bonus dari sponsor besar seperti Emirates dan Adidas.
Menariknya, jumlah tersebut diperkirakan lebih tinggi dibanding pendapatan Liverpool saat menjuarai Liga Premier musim lalu. Pada musim sebelumnya, Liverpool menerima total £174,9 juta sebagai juara, sementara Arsenal yang finis runner-up memperoleh sekitar £171,5 juta.
Keberhasilan ini jelas menjadi dorongan besar bagi proyek jangka panjang Mikel Arteta. Selain mengakhiri puasa gelar, Arsenal kini juga punya kekuatan finansial lebih besar untuk memperkuat skuad dan menjaga dominasi mereka di papan atas sepak bola Inggris.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah