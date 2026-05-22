Raih Gelar Juara Liga Inggris, Arsenal Meraup Penghasilan Besar

JawaPos.com - Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjadi juara Liga Inggris. Kepastian itu datang setelah Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth di Vitality Stadium.

Hasil ini membuat The Gunners tak lagi bisa dikejar di puncak klasemen meski kompetisi menyisakan satu pertandingan. Kesuksesan tersebut langsung memicu pesta besar di London utara.

Para suporter turun ke jalan merayakan gelar liga pertama klub sejak era Invincibles musim 2003/04. Namun bukan cuma fans yang punya alasan untuk berpesta, jajaran petinggi klub juga dipastikan tersenyum lebar.

Pasalnya, keberhasilan menjadi juara Liga Premier membuat Arsenal akan mendapatkan pemasukan dalam jumlah fantastis. Melansir Give Me Sport, sebagai klub peserta Liga Premier, Arsenal sebenarnya sudah dijamin menerima pembayaran dasar sebesar £96,9 juta. Angka tersebut berasal dari pembagian hak siar domestik senilai £29,8 juta, hak siar internasional sebesar £59,2 juta, dan pendapatan komersial pusat sebesar £7,9 juta.

Namun, status sebagai juara membuat pemasukan mereka melonjak jauh lebih besar. Arsenal disebut akan memperoleh tambahan sekitar £53,1 juta karena finis di posisi pertama klasemen. Selain itu, mereka juga mendapatkan bagian lebih besar dari pendapatan siaran televisi berkat tingginya jumlah pertandingan yang disiarkan sepanjang musim.

Diperkirakan, pemasukan dari hak siar tambahan itu berada di kisaran £24,9 juta hingga £27,4 juta. Jumlah tersebut biasanya diberikan kepada klub-klub dengan tingkat tayang tertinggi selama satu musim kompetisi.

Kalau dihitung secara keseluruhan, Arsenal diproyeksikan mengantongi total pendapatan antara £176 juta hingga £178 juta hanya dari distribusi resmi Premier League saja. Angka itu bahkan belum termasuk bonus dari sponsor besar seperti Emirates dan Adidas.

Menariknya, jumlah tersebut diperkirakan lebih tinggi dibanding pendapatan Liverpool saat menjuarai Liga Premier musim lalu. Pada musim sebelumnya, Liverpool menerima total £174,9 juta sebagai juara, sementara Arsenal yang finis runner-up memperoleh sekitar £171,5 juta.