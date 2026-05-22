Ucapan Arsene Wenger soal Mikel Arteta Terbukti Benar Usai Arsenal Menjuarai Liga Inggris

JawaPos.com - Ada rasa puas tersendiri bagi Arsene Wenger saat melihat Arsenal akhirnya kembali berdiri di puncak sepak bola Inggris.
Bukan cuma karena klub yang pernah ia bangun berhasil menjuarai Liga Primer lagi, tetapi juga karena sosok yang memimpin kebangkitan itu adalah Mikel Arteta.
Wenger memang dikenal sebagai salah satu sosok paling visioner di dunia sepak bola. Jauh sebelum Arteta menjadi salah satu manajer muda paling diperhitungkan di Eropa, pria asal Prancis itu sudah melihat potensi besar dalam diri mantan gelandang Arsenal tersebut.
Melansir Football London, pada 2018, ketika Wenger mengakhiri era panjangnya bersama The Gunners, Arteta masih berada di Manchester City sebagai asisten Pep Guardiola.
Meski baru memulai karier kepelatihan, Wenger percaya mantan anak asuhnya itu punya modal lengkap untuk menangani Arsenal suatu hari nanti.
Dia berkata: "Dia adalah seorang pemimpin, memiliki semangat yang tinggi untuk permainan ini, mengenal klub dan tahu apa yang penting di klub ini."
"Secara keseluruhan, dia memiliki kualitas yang dibutuhkan, tetapi saya tidak ingin memengaruhinya secara publik. Saya percaya penting bagi mereka untuk membuat pilihan secara objektif, dan setelah mereka membuat keputusan itu, saya akan mendukungnya."
Namun, Arsenal saat itu memilih menunjuk Unai Emery. Keputusan tersebut ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Emery hanya bertahan 18 bulan setelah performa tim terus menurun dan rentetan hasil buruk membuat situasi di ruang ganti makin tidak stabil.
Ketika Arteta akhirnya datang pada Desember 2019, kondisi Arsenal bisa dibilang jauh dari ideal. Tim sedang kehilangan arah, kepercayaan diri pemain menurun, dan posisi mereka di klasemen juga tidak mencerminkan status sebagai klub besar Inggris.
Musim yang terdampak pandemi berakhir dengan Arsenal finis di posisi kedelapan. Ironisnya lagi, mereka berada di bawah ekspektasi dan hanya bersaing dengan tim seperti Wolves serta Sheffield United di papan tengah.
Musim berikutnya pun tidak jauh berbeda. Arsenal kembali finis di posisi kedelapan sebelum perlahan menunjukkan perkembangan dengan naik ke posisi kelima. Saat itu, banyak kritik mulai mengarah ke Arteta. Tidak sedikit yang meragukan apakah proyek jangka panjangnya benar-benar akan berhasil.
