Bomber Manchester City Tunjukkan Sikap Sportif, Erling Haaland Beri Selamat ke Arsenal Usai Juara Liga Inggris

JawaPos.com - Erling Haaland buka suara setelah Arsenal berhasil meraih gelar Liga Inggris musim 2025/2026. Penyerang Manchester City tersebut sudah lapang dada menerimanya.

Di sosial media, Erling Haaland menuliskan perasaan kecewa setelah Manchester City gagal meraih gelar Liga Inggris. Dia ingin kegagalan timnya dijadikan motivasi untuk kembali meraih gelar Liga Inggris musim depan.

Ucapan terima kasih dituliskannya kepada pendukung Manchester City. Tidak lupa, Erling Haaland juga mengucapkan selamat kepada Arsenal yang merupakan tim pesaing dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini.

"Bukan akhir yang kami harapkan, tetapi kami akan menggunakan perasaan ini dengan cara yang tepat musim depan. Untuk setiap penggemar City yang telah melakukan perjalanan bersama kami musim ini, terima kasih. Selamat Arsenal atas gelar juaranya," tulis Erling Haaland di Instagram.

Pesan Erling Haaland di sosial media tersebut patut diacungi jempol. Sebab, dalam perburuan gelar Liga Inggris yang ketat dan sengit, penyerang timnas Norwegia tersebut menunjukkan sikap sportif kepada Arsenal.

Bagi Haaland, dia sudah absen dua musim tidak mempersembahkan gelar Liga Inggris untuk Manchester City. Sebelumnya, Haaland pernah dua kali berturut-turut meraih gelar Liga Inggris pada musim 2022/2023 dan 2023/2024.

Sementara Manchester City, juga dua musim puasa gelar Liga Inggris. Padahal, tim asuhan Pep Guardiola tersebut sempat enam musim beruntun meraih gelar Liga Inggris sejak musim 2017/2018.