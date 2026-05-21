Erling Haaland Ungkapkan Kemarahannya usai Manchester City Gagal Meraih Gelar Liga Inggris

Erling Haaland meluapkan kekecewaannya setelah Manchester City gagal mempertahankan gelar Liga Inggris dan harus melihat Arsenal menjadi juara. (ig @erling)
JawaPos.com - Erling Haaland tidak menyembunyikan rasa frustrasinya setelah Manchester City gagal mempertahankan gelar Premier League musim ini. Striker asal Norwegia itu memberikan penilaian keras terhadap performa timnya usai hasil imbang melawan Bournemouth memastikan Arsenal keluar sebagai juara Inggris.
Manchester City sebenarnya datang ke Vitality Stadium dengan tekanan besar. Mereka wajib menang untuk menjaga persaingan gelar tetap hidup hingga pekan terakhir musim ini. Namun kenyataannya, City kembali kehilangan poin di momen paling krusial.
Bournemouth tampil berani sepanjang pertandingan dan sukses unggul lebih dulu lewat gol spektakuler Eli Junior Kroupi pada babak pertama. Tim asuhan Andoni Iraola bahkan terlihat lebih segar dan agresif dalam banyak fase pertandingan.
City baru bisa menyamakan kedudukan di masa tambahan waktu melalui gol Erling Haaland. Namun gol tersebut datang terlalu terlambat untuk mengubah nasib mereka dalam perebutan trofi Liga Premier.
Hasil imbang 1-1 itu otomatis memastikan Arsenal menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Sementara Manchester City harus puas mengakhiri musim di posisi kedua.
Melansir City Xtra, usai pertandingan, Haaland berbicara cukup emosional mengenai kegagalan timnya mempertahankan dominasi di Inggris.
”Seluruh klub harus menjadikan ini sebagai motivasi sekarang, kita harus marah, kita harus merasakan semangat membara di dalam diri kita karena ini tidak cukup baik,” kata striker asal Norwegia tersebut.
”Sudah dua tahun berlalu (tanpa memenangkan Liga Primer), rasanya seperti selamanya, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa, semua orang yang akan berada di sini musim depan, untuk memenangkan liga,” imbuh dia.
Ucapan tersebut menunjukkan standar tinggi yang dimiliki Manchester City dalam beberapa tahun terakhir. Bagi banyak klub, finis di posisi kedua mungkin masih dianggap sukses. Tapi untuk City, gagal menjadi juara terasa seperti kegagalan besar.
