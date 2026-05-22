Mikel Arteta Kirim Pesan pada Fans Arsenal usai Memastikan Gelar Juara Liga Inggris

Pelatih Arsenal Mikel Arteta sampaikan pesan emosional kepada para pendukung. (ig @wengerhouse)
JawaPos.com - Mikel Arteta akhirnya buka suara setelah Arsenal resmi dinobatkan sebagai juara Premier League musim 2026/27. Momen bersejarah itu dipastikan bahkan sebelum The Gunners memainkan laga terakhir mereka musim ini, setelah Manchester City gagal mengalahkan Bournemouth.
Arsenal sebenarnya sudah bersiap menghadapi Crystal Palace dalam pertandingan yang diperkirakan menjadi penentu perebutan gelar. Namun situasi berubah lebih cepat dari dugaan ketika Bournemouth sukses menahan imbang City 1-1 di Vitality Stadium.
Hasil tersebut otomatis memastikan Arsenal keluar sebagai juara Inggris dan langsung memicu gelombang perayaan besar di kalangan pendukung mereka. Setelah bertahun-tahun nyaris dan beberapa kali gagal di tikungan terakhir, kali ini The Gunners benar-benar berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka.
Keberhasilan itu sekaligus mengakhiri puasa gelar Liga Premier selama 22 tahun. Suasana di London utara pun berubah menjadi lautan pesta, dengan klub kini dikabarkan tengah menyiapkan parade bus terbuka untuk merayakan pencapaian tersebut bersama para suporter.
Sepanjang musim, Arsenal memang tampil sebagai salah satu tim paling konsisten di Inggris. Proses pembangunan skuad yang dilakukan Arteta selama beberapa tahun akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai kritik dan tekanan yang sempat menghampiri dirinya.
Melansir Just Arsenal, tak lama setelah laga Manchester City berakhir, Arteta langsung menyampaikan pesan emosional kepada para pendukung Arsenal.
”Kita kembali membuat sejarah, bersama-sama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua orang yang terlibat dalam klub sepak bola ini. Mari kita nikmati momen ini,” ujar Mikel Arteta.
Ucapan tersebut terasa menggambarkan perjalanan panjang Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Dari tim yang sempat diragukan bisa kembali bersaing di papan atas, kini mereka berubah menjadi juara Inggris berkat proyek jangka panjang yang perlahan mulai matang.
Bagi banyak fans Arsenal, gelar ini terasa lebih spesial karena datang setelah beberapa musim penuh rasa frustrasi. Mereka sempat beberapa kali begitu dekat dengan trofi, tetapi selalu gagal di akhir. Kini, penantian panjang itu akhirnya resmi berakhir.
