Igor Matanovic Akui Freiburg Kurang Fokus Lawan Aston Villa, Tidak 100 Persen di Final Liga Europa

Igor Matanovic usai Freiburg kalah dari Aston Villa di final Liga Europa.(Dok. Freiburg)
JawaPos.com - Igor Matanovic gagal membawa Freiburg meraih gelar Liga Europa setelah kalah dari Aston Villa di final. Laga yang berakhir dengan skor 0-3 tersebut dimainkan di Tupras Stadyumu, Kamis (21/5).
Penyerang Freiburg tersebut merasa timnya bermain bagus hingga Aston Villa unggul dua gol yang dicetak oleh Youri Tielemans dan Emiliano Buendía. Setelah dua gol tersebut, dia merasa rekan setimnya kurang fokus.
Meskipun kalah, Igor Matanovic tetap memuji perjuangan Freiburg hingga mencapai babak final Liga Europa. Bahkan, itu adalah prestasi terbaik bagi sejarah klub.
"Kami memainkan turnamen yang sangat bagus. Tetapi hari ini, jujur saja, kami memainkan pertandingan yang bagus, mungkin sampai gol kedua. Kemudian kami kehilangan bola-bola mudah, dan kami tidak 100 persen fokus," kata Igor Matanovic yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (21/5).
Pemain 23 tahun tersebut juga memuji para pendukung Freiburg yang datang langsung memadati Tupras Stadyumu. Matanovic sangat bangga dengan dukungan mereka dan menjuarai Liga Europa seharusnya bisa menjadi hadiah terbaik.
"Mereka benar-benar mendorong kami, mendukung kami setiap hari. Ketika Anda pergi ke kota, Anda melihat apa arti klub ini bagi para pendukung ini, bagi orang-orang di kota ini," ujar Matanovic.
"Kami sangat bangga memiliki pendukung seperti ini, dan kami benar-benar ingin memberi mereka sesuatu sebagai balasannya. Saya pikir kami memberi mereka musim yang sangat bagus, tetapi ya, kami ingin memberi mereka lebih banyak," pungkas pemain timnas Kroasia tersebut.
Selama bermain 90 menit, Igor Matanovic hanya mampu melepaskan sundulan yang tidak tepat sasaran. Di Liga Europa, pemain nomor punggung 31 tersebut mencetak tiga gol dan satu assist.
