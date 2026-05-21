Morgan Rogers Didesak untuk Cetak Gol Saat Aston Villa Tumbangkan Freiburg di Final Liga Europa

JawaPos.com - Morgan Rogers sukses membawa Aston Villa meraih gelar Liga Europa setelah mengalahkan Freiburg di final. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Tupras Stadyumu, Kamis (21/5).

Pada laga final, Morgan Rogers menjadi pencetak gol terakhir sekaligus penentu kemenangan Aston Villa atas Freiburg. Dia sangat senang dengan gol yang dicetaknya pada menit ke-58 tersebut karena menjadi penentu Aston Villa meraih gelar Liga Europa.

"Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, kami telah bekerja sangat keras untuk ini. Kami tahu kami memiliki satu pertandingan lagi untuk memberikan yang terbaik dan kami semua berhasil. Ini adalah momen yang luar biasa bagi para penggemar dan klub dan kami akan tercatat dalam sejarah," kata Morgan Rogers kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (21/5).

Pemain 23 tahun tersebut membocorkan suasana ruang ganti Aston Villa sebelum bermain melawan Freiburg. Para pemain sudah mengetahui tugasnya masing-masing dan siap menghadapi laga final.

"Kami merasakan segalanya. Setiap pemain mengalaminya dengan cara yang berbeda, tetapi ada begitu banyak kegembiraan. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk pergi dan memenangkan trofi. Kami semua tahu tugas yang ada di depan dan untuk menyelesaikan pekerjaan itu - kami pergi dan melakukannya," imbuh Rogers.

Selama pertandingan, Unai Emery ingin Rogers bisa mencetak gol. Meskipun sedikit lelah tapi pemain timnas Inggris tersebut senang bisa meraih trofi Liga Europa bersama Aston Villa.

"Manajer terus-menerus mendesak saya untuk mencetak lebih banyak gol 'mudah' dan masuk ke dalam kotak penalti. Saya sangat senang. Saya lelah, tetapi tidak terlalu lelah - semuanya sepadan pada akhirnya," pungkas Morgan Rogers.