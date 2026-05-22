Unai Emery Merajai Liga Europa! Setelah Sevilla FC dan Villarreal FC, Kini Bawa Aston Villa Juara 

Unai Emery catatkan fakta unik meraih gelar juara Europa League, kali ini bersama Aston Villa. (Instagram.com/@unaiemery_)
JawaPos.com – Unai Emery seperti garansi bagi klub yang ingin memenangi Liga Europa. Aston Villa membuktikannya musim ini. Kemarin (21/5), Emery membawa klub berjuluk The Villans tersebut juara Liga Europa. Di Besiktas Stadyumu, Istanbul, Villa menghajar SC Freiburg dengan tiga gol tanpa balas.
Sebelum Villa, Emery sudah membuktikan dirinya berjodoh dengan Liga Europa setelah membawa Sevilla FC dan Villarreal CF jadi juara. Bahkan, Sevilla meraih juara tiga kali beruntun. Media-media di Inggris pun menjuluki Emery dengan ”King Emery” lantaran sudah merajai Liga Europa.
’’Kami semakin kuat dan berkembang. Kami akan ke Liga Champions musim depan,’’ kata Emery setelah mengangkat trofi juara Liga Europa kemarin dilansir di laman resmi UEFA.
Emery menyatakan, juara Liga Europa merupakan awal dari legasinya di Villa Park, markas Villa. Pelatih kelahiran Hondarribia, Spanyol, 54 tahun lalu itu berharap petinggi Villa memenuhi keinginannya membuat skuad yang lebih kompetitif musim depan.
’’Kami harus coba mengawali ambisi seperti ini lagi, lebih jelas dan realistis, di musim berikutnya,” kata Emery. Di Villa, kontrak Emery berlangsung sampai musim panas 2029. Artinya, dia punya proyek jangka panjang di klub milik kolaborasi pengusaha Mesir Nassef Sawiris dan pengusaha Amerika Serikat Wes Edens tersebut.
Gawang Villa tidak kebobolan dalam final kemarin. Padahal, kiper Villa Emiliano Martinez mengalami cedera patah tulang jari dalam sesi pemanasan sebelum final.
Berbicara kepada ESPN, Emi –sapaan karibnya–menuturkan dampak dari patah tulang jari tersebut dengan penampilannya di lapangan. ’’Tiap kali aku mencoba menangkap bola, jariku akan tergelincir ke arah lain,’’ tuturnya.
Kiper nomor satu timnas Argentina itu pun bersyukur bisa melalui 90 menit laga final tanpa kebobolan. ’’Dari awal aku memang tidak menganggap ini (patah jari) sebagai hal yang buruk,’’ ucap mantan kiper Arsenal tersebut.
Pertahanan Freiburg di final kemarin terbuka setelah terciptanya gol Youri Tielemans. Di balik gol Tielemans pada menit ke-41 itu, ada strategi Villa yang mengoptimalkan peluang gol via set pieces. Pelatih set pieces Villa Austin MacPhee punya andil besar.
Ketika mendapatkan sepak pojok, Villa bisa menempatkan minimal empat pemain di depan gawang lawan. ’’Aku sering menyaksikan laga-laga final dan aku pikir set pieces sangat krusial. Sebab, lawan akan mengurung dengan skema man-to-man (marking),’’ beber striker Villa Ollie Watkins kepada TNT Sports.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah