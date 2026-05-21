Nathan Tjoe-A-On Main Jadi Gelandang Lagi, Willem II Harus Takluk dari FC Volendam

JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On kembali bermain menjadi gelandang saat Willem II harus takluk dari FC Volendam di leg pertama playoff promosi Eredivisie. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Koning Willem II Stadion, Rabu (20/5).

Di babak pertama Willem II harus mengakui keunggulan dua gol dari FC Volendam. Tim tamu unggul pada menit ke-13 lewat gol dari Bilal Ould-Chikh dan lima menit kemudian Henk Veerman mencetak gol.

Upaya Willem II untuk memperkecil ketertinggalan akhirnya berbuah hasil. Pada menit ke-54, Nick Doodeman sukses mencetak gol melalui serangan balik dan menjadi gol terakhir untuk timnya.

Nathan Tjoe-A-On Kembali Jadi Gelandang Pada laga melawan FC Volendam, Nathan Tjoe-A-On bermain sebagai starter. Pelatih Willem II, John Stegeman tidak memainkannya di posisi bek kiri namun sebagai seorang gelandang.

Melansir laman resmi klub, John Stegeman harus mencari pengganti Calvin Twigt yang merupakan seorang gelandang. Untuk itu, dia memasang Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang.

"Stegeman harus melakukan perubahan signifikan pada susunan pemainnya karena cedera Calvin Twigt. Akibatnya, Nathan Tjoe-A-On bermain di lini tengah dan Per van Loon menempati posisi bek kiri," tulis laman resmi Willem II, Kamis (21/5).

Bermain sebagai gelandang bertahan bukanlah pertama kalinya bagi seorang Nathan Tjoe-A-On. Sebab, dia pernah bermain di posisi tersebut saat bersama Timnas Indonesia era Shin Tae-yong.

Permainannya sebagai gelandang cukup baik meski Willem II harus kalah. Melihat statistik permainannya yang dilansir Fotmob, Tjoe-A-On melepaskan dua dari lima umpan bola panjang akurat.

Dari sisi bertahan, tidak banyak aksi yang dilakukan Nathan Tjoe-A-On. Pemain 24 tahun tersebut melakukan satu sapuan selama bermain 90 menit.