Antonius Oskarianto Adur
19 April 2026, 00.10 WIB

Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Raih Kemenangan Lawan Jong AZ, Simak Statistik Bertahan Tangguh

JawaPos.com–Nathan Tjoe-A-On membawa Willem II meraih kemenangan melawan Jong AZ di Eerste Divisie pekan ke-37. Laga yang berakhir dengan skor telak 3-0 tersebut dimainkan di Stadion Koning Willem II, Sabtu (18/4).

Di babak pertama, Willem II berhasil unggul dengan dua gol. Devin Haen dan Siegert Baartmans mencetak gol pada menit ke-11 dan 14.

Willem II terus menampilkan permainan menyerang di babak kedua. Pada menit ke-51, Finn Stam menambah keunggulan menjadi 3-0 yang bertahan hingga laga berakhir.

Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On kembali menampilkan permainan tangguh. Hal tersebut terlihat dari statistik bertahan yang diperlihatkan selama bermain melawan Jong AZ.

Melansir Fotmob, Nathan Tjoe-A-On berhasil melakukan tiga sapuan yang menunjukkan ketangguhan di sisi kiri pertahanan. Bek 24 tahun tersebut juga melakukan dua intersepsi.

Namun saat melakukan duel, Nathan masih kurang maksimal. Dari tujuh duel yang dilakukannya, pemain keturunan Semarang itu hanya memenangkan dua duelnya selama 90 menit.

Saat membantu penyerangan, Nathan melakukan beberapa aksi yang cukup baik. Dia melakukan satu dribel dan melepaskan satu bola panjang yang akurat.

Willem II kini menempati posisi ketiga klasemen sementara Eerste Divisie dan menjaga peluang ke babak play off untuk promosi ke Eredivisie. Di laga selanjutnya, Willem II akan menghadapi Dordecht pada 25 April.

