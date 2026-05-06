Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Tumbangkan RKC Waalwijk di Leg Pertama Babak Playoff Eerste Divisie

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On membantu Willem II mengalahkan RKC Waalwijk di babak playoff leg pertama Eerste Divisie. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan Stadion Mandemakers, Selasa (5/5).

Di babak pertama, kedua tim saling jual beli serangan meski pada akhirnya tidak ada gol yang tercipta. Gol yang ditunggu Willem II akhirnya tiba juga.

Gol tersebut bukan tercipta dari pemain Willem II melainkan dari eks pemainnya Godfried Roemeratoe. Gol yang terjadi pada menit ke-63 itu juga memastikan kemenangan Willem II.

Pelatih Willem II, John Stegeman membuat perubahan dalam susunan pemainnya. Salah satunya dengan mencadangkan Nathan Tjoe-A-On dan memainkan Per van Loon di posisi bek kiri.

John Stegeman baru memainkan Nathan Tjoe-A-On pada menit ke-75. Dimasukkannya bek Timnas Indonesia tersebut untuk menjaga pertahanan Willem II yang sedang unggul.

Secara individu, Nathan menampilkan permainan yang sangat tangguh dalam menjaga pertahanan Willem II. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, dia melakukan tiga sapuan dan satu tekel.

Dalam duel udara, bek 24 tahun tersebut juga bermain sangat tangguh. Untuk urusan tersebut, Nathan berhasil melakukan dua halauan kepala selama bermain 15 menit.