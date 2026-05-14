Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 15 Mei 2026 | 01.40 WIB

Nathan Tjoe-A-On Makin Dekat Menuju Eredivisie! Willem II Kalahkan Almere City di Semifinal Playoff Leg Pertama

Nathan Tjoe-A-On bawa Willem II menang di laga leg pertama playoff Eerste Divisie. (Dok. Nathan Tjoe-A-On)

JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On berhasil membawa Willem II mengalahkan Almere City di semifinal playoff leg pertama Eerste Divisie. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Yanmar Stadium, Kamis (14/5).

Willem II mampu unggul di babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Samuel Bamba di menit ke-32. Gol tersebut juga menjadi gol satu-satunya yang tercipta di laga kali ini.

Nathan Tjoe-A-On Main Starter dan Berikut Statistik Permainannya

Pada laga melawan Almere City, Nathan Tjoe-A-On menjadi pilihan utama. Seperti biasa, pelatih Willem II John Stegeman memainkannya di posisi bek kiri.

Permainan tangguh dalam bertahan ditunjukkan Nathan Tjoe-A-On. Melansir Fotmob, bek Timnas Indonesia tersebut melakukan tiga tekel yang membuat pemain Almere City kesusahan mencetak gol.

Selain itu, Nathan juga sangat baik dalam menjaga pertahanan Willem II dari serangan Almere City. Bek berusia 24 tahun tersebut mencatatkan tiga sapuan selama bermain 90 menit.

Distribusi bola Nathan juga perlu menjadi sorotan. Dia mampu melepaskan dua dari empat bola panjang akurat. Lalu, pemain nomor punggung 24 tersebut punya satu umpan silang akurat.

Laga leg kedua bakal dimainkan pada 17 Mei nanti pukul 01.00 WIB. Jika mampu unggul agregat, maka Nathan Tjoe-A-On makin dekat untuk membawa Willem II menuju Eredivisie. Namun, mereka harus mengalahkan tim peringkat ke-16 Eredivisie terlebih dahulu.

