Nathan Tjoe-A-On Makin Dekat Menuju Eredivisie! Willem II Kalahkan Almere City di Semifinal Playoff Leg Pertama

JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On berhasil membawa Willem II mengalahkan Almere City di semifinal playoff leg pertama Eerste Divisie. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Yanmar Stadium, Kamis (14/5).

Willem II mampu unggul di babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Samuel Bamba di menit ke-32. Gol tersebut juga menjadi gol satu-satunya yang tercipta di laga kali ini.

Nathan Tjoe-A-On Main Starter dan Berikut Statistik Permainannya Pada laga melawan Almere City, Nathan Tjoe-A-On menjadi pilihan utama. Seperti biasa, pelatih Willem II John Stegeman memainkannya di posisi bek kiri.

Permainan tangguh dalam bertahan ditunjukkan Nathan Tjoe-A-On. Melansir Fotmob, bek Timnas Indonesia tersebut melakukan tiga tekel yang membuat pemain Almere City kesusahan mencetak gol.

Selain itu, Nathan juga sangat baik dalam menjaga pertahanan Willem II dari serangan Almere City. Bek berusia 24 tahun tersebut mencatatkan tiga sapuan selama bermain 90 menit.

Distribusi bola Nathan juga perlu menjadi sorotan. Dia mampu melepaskan dua dari empat bola panjang akurat. Lalu, pemain nomor punggung 24 tersebut punya satu umpan silang akurat.