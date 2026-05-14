Nathan Tjoe-A-On Makin Dekat Menuju Eredivisie! Willem II Kalahkan Almere City di Semifinal Playoff Leg Pertama

Nathan Tjoe-A-On bawa Willem II menang di laga leg pertama playoff Eerste Divisie. (Dok. Nathan Tjoe-A-On)
JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On berhasil membawa Willem II mengalahkan Almere City di semifinal playoff leg pertama Eerste Divisie. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Yanmar Stadium, Kamis (14/5).
Willem II mampu unggul di babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Samuel Bamba di menit ke-32. Gol tersebut juga menjadi gol satu-satunya yang tercipta di laga kali ini.
Pada laga melawan Almere City, Nathan Tjoe-A-On menjadi pilihan utama. Seperti biasa, pelatih Willem II John Stegeman memainkannya di posisi bek kiri.
Baca Juga:Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Tumbangkan RKC Waalwijk di Leg Pertama Babak Playoff Eerste Divisie
Permainan tangguh dalam bertahan ditunjukkan Nathan Tjoe-A-On. Melansir Fotmob, bek Timnas Indonesia tersebut melakukan tiga tekel yang membuat pemain Almere City kesusahan mencetak gol.
Selain itu, Nathan juga sangat baik dalam menjaga pertahanan Willem II dari serangan Almere City. Bek berusia 24 tahun tersebut mencatatkan tiga sapuan selama bermain 90 menit.
Distribusi bola Nathan juga perlu menjadi sorotan. Dia mampu melepaskan dua dari empat bola panjang akurat. Lalu, pemain nomor punggung 24 tersebut punya satu umpan silang akurat.
Baca Juga:Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Raih Kemenangan Lawan Jong AZ, Simak Statistik Bertahan Tangguh
Laga leg kedua bakal dimainkan pada 17 Mei nanti pukul 01.00 WIB. Jika mampu unggul agregat, maka Nathan Tjoe-A-On makin dekat untuk membawa Willem II menuju Eredivisie. Namun, mereka harus mengalahkan tim peringkat ke-16 Eredivisie terlebih dahulu.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat