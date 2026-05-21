Prediksi Australia di Piala Dunia 2026: Socceroos yang Teguh Siap Melampaui Harapan!

JawaPos.com — Timnas Australia datang ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan modal konsistensi, organisasi permainan solid, dan mental kuat setelah lolos cukup nyaman dari fase kualifikasi Asia. Socceroos diprediksi kembali menjadi kuda hitam berbahaya meski tidak memiliki banyak pemain bintang kelas dunia seperti generasi emas 2006.

Australia akan tampil untuk ketujuh kalinya di Piala Dunia dan keenam secara beruntun. Perjalanan mereka menuju turnamen kali ini terasa lebih tenang dibanding edisi-edisi sebelumnya yang sering penuh tekanan.

Bagaimana Australia Lolos ke Piala Dunia 2026? Australia mencatat rekor impresif sepanjang kualifikasi dengan 11 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Socceroos juga tampil produktif dengan mencetak 38 gol dan hanya kebobolan tujuh kali.

Pada putaran kedua, Australia tampil sempurna dengan menyapu bersih enam pertandingan tanpa kebobolan.

Tim asuhan Tony Popovic kemudian menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga saat Jepang keluar sebagai juara Grup C.

Meski begitu, Australia tetap sulit dikalahkan dan berhasil mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 di posisi kedua. Mereka finis di atas Arab Saudi dengan pertahanan yang sangat disiplin.

Penyerang Kusini Yengi menjadi top skor Australia sepanjang kualifikasi dengan enam gol. Sementara Craig Goodwin menyumbang enam assist yang sangat penting dalam perjalanan menuju Amerika Utara.

Tony Popovic Ubah Identitas Australia Kedatangan Tony Popovic sejak 2024 membawa perubahan besar pada gaya bermain Australia. Pelatih berusia 52 tahun itu dikenal sebagai sosok disiplin yang lebih mementingkan hasil dibanding permainan atraktif.