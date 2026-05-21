Prediksi Australia di Piala Dunia 2026: Socceroos yang Teguh Siap Melampaui Harapan!

Selebrasi pemain Timnas Australia usai memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. (Instagram @socceroos)
JawaPos.com — Timnas Australia datang ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan modal konsistensi, organisasi permainan solid, dan mental kuat setelah lolos cukup nyaman dari fase kualifikasi Asia. Socceroos diprediksi kembali menjadi kuda hitam berbahaya meski tidak memiliki banyak pemain bintang kelas dunia seperti generasi emas 2006.
Australia akan tampil untuk ketujuh kalinya di Piala Dunia dan keenam secara beruntun. Perjalanan mereka menuju turnamen kali ini terasa lebih tenang dibanding edisi-edisi sebelumnya yang sering penuh tekanan.
Baca Juga:Kejutan Lionel Scaloni di Skuad Argentina Piala Dunia 2026! Buendia dan Soule Berpeluang Dipanggil
Australia mencatat rekor impresif sepanjang kualifikasi dengan 11 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Socceroos juga tampil produktif dengan mencetak 38 gol dan hanya kebobolan tujuh kali.
Pada putaran kedua, Australia tampil sempurna dengan menyapu bersih enam pertandingan tanpa kebobolan.
Tim asuhan Tony Popovic kemudian menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga saat Jepang keluar sebagai juara Grup C.
Meski begitu, Australia tetap sulit dikalahkan dan berhasil mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 di posisi kedua. Mereka finis di atas Arab Saudi dengan pertahanan yang sangat disiplin.
Penyerang Kusini Yengi menjadi top skor Australia sepanjang kualifikasi dengan enam gol. Sementara Craig Goodwin menyumbang enam assist yang sangat penting dalam perjalanan menuju Amerika Utara.
Kedatangan Tony Popovic sejak 2024 membawa perubahan besar pada gaya bermain Australia. Pelatih berusia 52 tahun itu dikenal sebagai sosok disiplin yang lebih mementingkan hasil dibanding permainan atraktif.
Popovic merupakan bagian dari generasi legendaris Australia di Piala Dunia 2006. Kini, dia mencoba membawa semangat serupa lewat pendekatan pragmatis dan pertahanan rapat.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah