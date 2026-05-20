Drama Wakil Australia di Asia: Heidelberg United Dicoret AFC, Melbourne Victory Ambil Alih

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Australia menjelang kompetisi antarklub Asia musim 2026/27. Heidelberg United dipastikan batal tampil di ACL Two setelah gagal memenuhi proses verifikasi dari AFC.

Sebelumnya, klub kasta kedua Australia tersebut sempat diumumkan sebagai wakil resmi Australia untuk kompetisi ACL Two musim depan. Heidelberg mendapat tiket usai berstatus runner-up Piala Australia.

Situasi itu terjadi karena juara Piala Australia musim ini, Newcastle Jets, juga berhasil menjadi juara Liga Australia. Dengan status tersebut, Newcastle otomatis mengamankan tiket ke AFC Champions League Elite (ACLE).

Sementara itu, Adelaide United yang finis sebagai runner-up Liga Australia juga sudah lebih dulu memperoleh slot play off ACLE. Kondisi tersebut membuat tiket ACL Two Australia dialihkan kepada runner-up Piala Australia, yaitu Heidelberg United.

Keberhasilan Heidelberg lolos ke kompetisi Asia sebenarnya menjadi cerita menarik. Klub yang bermain di kompetisi tier kedua Australia itu berpeluang mencetak sejarah tampil di level Asia dan menghadapi klub-klub besar dari berbagai negara.

Namun harapan tersebut akhirnya pupus setelah AFC menyatakan Heidelberg United tidak lolos verifikasi klub profesional. Belum ada penjelasan rinci terkait poin apa saja yang membuat Heidelberg gagal memenuhi syarat.

Akan tetapi, proses verifikasi AFC biasanya mencakup beberapa aspek penting seperti lisensi klub, finansial, infrastruktur stadion, administrasi, hingga standar profesionalisme manajemen tim.

Akibat keputusan itu, slot Australia di ACL Two akhirnya diberikan kepada Melbourne Victory. Klub asal Melbourne tersebut mendapatkan kesempatan tampil di Asia karena finis di peringkat keempat A-League musim 2025/26.