Drama Wakil Australia di Asia: Heidelberg United Dicoret AFC, Melbourne Victory Ambil Alih

Heidelberg United gagal lolos verifikasi AFC di ACL Two. Melbourne Victory ganti wakil Australia di kompetisi ACL Two musim 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Australia menjelang kompetisi antarklub Asia musim 2026/27. Heidelberg United dipastikan batal tampil di ACL Two setelah gagal memenuhi proses verifikasi dari AFC.
Sebelumnya, klub kasta kedua Australia tersebut sempat diumumkan sebagai wakil resmi Australia untuk kompetisi ACL Two musim depan. Heidelberg mendapat tiket usai berstatus runner-up Piala Australia.
Situasi itu terjadi karena juara Piala Australia musim ini, Newcastle Jets, juga berhasil menjadi juara Liga Australia. Dengan status tersebut, Newcastle otomatis mengamankan tiket ke AFC Champions League Elite (ACLE).
Baca Juga:Rekap Hasil Malaysia Masters 2026 di Hari Pertama: Lanny/Apriyani Tembus 16 Besar usai Menangi Perang Saudara, Dua Ganda Putra Tersingkir
Sementara itu, Adelaide United yang finis sebagai runner-up Liga Australia juga sudah lebih dulu memperoleh slot play off ACLE. Kondisi tersebut membuat tiket ACL Two Australia dialihkan kepada runner-up Piala Australia, yaitu Heidelberg United.
Keberhasilan Heidelberg lolos ke kompetisi Asia sebenarnya menjadi cerita menarik. Klub yang bermain di kompetisi tier kedua Australia itu berpeluang mencetak sejarah tampil di level Asia dan menghadapi klub-klub besar dari berbagai negara.
Namun harapan tersebut akhirnya pupus setelah AFC menyatakan Heidelberg United tidak lolos verifikasi klub profesional. Belum ada penjelasan rinci terkait poin apa saja yang membuat Heidelberg gagal memenuhi syarat.
Akan tetapi, proses verifikasi AFC biasanya mencakup beberapa aspek penting seperti lisensi klub, finansial, infrastruktur stadion, administrasi, hingga standar profesionalisme manajemen tim.
Akibat keputusan itu, slot Australia di ACL Two akhirnya diberikan kepada Melbourne Victory. Klub asal Melbourne tersebut mendapatkan kesempatan tampil di Asia karena finis di peringkat keempat A-League musim 2025/26.
Bagi Melbourne Victory, keputusan ini menjadi peluang besar untuk kembali bersaing di level Asia setelah beberapa musim terakhir gagal tampil konsisten di kompetisi kontinental.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK