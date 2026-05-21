Cerita Unik Bayern Munchen: Vincent Kompany Lupa Bawa Pulang Piala, Akhirnya Diantar Polisi

Vincent Kompany lupa membawa piala juara Bundesliga hingga harus diantar polisi. (Istimewa)
JawaPos.com - Perayaan gelar Bundesliga Bayern Munich musim ini ternyata menyimpan cerita lucu yang melibatkan pelatih mereka, Vincent Kompany. Momen yang awalnya berjalan santai berubah menjadi kepanikan kecil setelah trofi Bundesliga atau Meisterschale ternyata tertinggal di rumah sang pelatih.
Dilaporkan media Jerman Bild, kejadian itu bermula setelah pesta internal Bayern Munich yang berlangsung pada Sabtu malam.
Seusai acara, Kompany membawa pulang trofi Bundesliga ke rumahnya. Namun, masalah muncul keesokan harinya saat skuad Bayern bersiap menghadiri perayaan resmi di balai kota Munich atau Rathaus yang berada di kawasan Marienplatz.
Ketika tiba di lokasi perayaan, Kompany baru menyadari bahwa trofi juara tersebut masih tertinggal di dapur rumahnya.
Situasi itu langsung membuat panik beberapa pihak karena Meisterschale merupakan simbol utama dalam parade juara Bayern Munich musim ini.
Beruntung, istri Kompany, Carla Higgs Kompany, bergerak cepat. Ia segera membawa trofi tersebut menuju lokasi acara agar perayaan tetap bisa berjalan sesuai rencana.
Namun drama belum selesai. Karena pengamanan ketat di area balai kota Munich, Carla tidak diizinkan masuk ke area utama tempat para pemain dan staf Bayern Munich berkumpul. Akhirnya, bantuan datang dari aparat keamanan yang bertugas di lokasi.
Empat polisi bersama satu petugas keamanan kemudian mengambil alih tugas membawa trofi Bundesliga itu masuk ke area utama perayaan.
Momen tersebut langsung menjadi bahan candaan di internal Bayern dan menarik perhatian publik Jerman setelah kisahnya beredar luas.
Insiden unik ini justru menambah warna dalam pesta juara Bayern Munich. Setelah melalui musim yang panjang dan penuh tekanan, suasana santai dalam parade membuat para pemain dan staf terlihat menikmati setiap momen perayaan.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah