Inter Miami Dikabarkan Segera Datangkan Casemiro di Musim Panas Ini

JawaPos.com - Klub Major League Soccer (MLS) Inter Miami dikabarkan segera mendatangkan gelandang Brasil Casemiro pada bursa transfer musim panas ini. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu berpeluang bermain bersama legenda Barcelona, Lionel Messi yang sudah lebih dulu bergabung sejak 2023.

Casemiro akan bergabung dengan status bebas transfer. Menurut laporan ESPN pada Kamis (21/5) negosiasi antara Inter Miami dan Casemiro sudah berada pada tahap lanjut.

Pemain berusia 34 tahun tersebut sebelumnya telah mengumumkan akan meninggalkan Manchester United setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026. Bila kesepakatan tercapai, Casemiro akan bergabung dengan Inter Miami pada jendela transfer kedua MLS yang berlangsung mulai 13 Juli hingga 2 September 2026.

Ketertarikan Inter Miami terhadap Casemiro sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun. Selain klub milik David Beckham tersebut, LA Galaxy dan klub Arab Saudi Al-Ittihad juga sempat menunjukkan minat untuk merekrut gelandang bertahan timnas Brasil itu.

Laporan tersebut menyebut Inter Miami dan LA Galaxy termasuk klub yang menghubungi Casemiro sejak Maret lalu, meski saat itu belum ada tawaran resmi yang diajukan. Meski mendapat sejumlah peminat, Inter Miami disebut menjadi pilihan utama Casemiro untuk melanjutkan kariernya.

Namun, upaya merekrut Casemiro tidak sepenuhnya mudah bagi Inter Miami. Klub asal Florida itu saat ini tidak memiliki slot Designated Player (DP) yang tersedia karena sudah diisi Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan German Berterame.

Situasi tersebut membuat Inter Miami harus mencari skema lain apabila ingin mendatangkan Casemiro dengan kontrak non-DP. Selain itu, mereka juga perlu menyelesaikan persoalan discovery rights dengan LA Galaxy.

Dalam regulasi MLS, setiap klub diperbolehkan memasukkan maksimal lima pemain ke dalam daftar discovery. Klub yang lebih dulu mendaftarkan pemain memiliki hak prioritas untuk membuka negosiasi transfer.