Kekayaan David Beckham Tembus Rp22 Triliun! Inter Miami Jadi Mesin Uang Baru Sang Legenda

David Beckham. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama David Beckham kembali menjadi perhatian publik dunia olahraga. Bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan pencapaiannya di dunia bisnis.
Mantan kapten Timnas Inggris itu kini resmi masuk daftar miliarder Inggris versi Sunday Times Rich List 2026.
Beckham bersama sang istri, Victoria Beckham, disebut memiliki total kekayaan mencapai 1,185 miliar poundsterling atau sekitar Rp22 triliun. Ini menjadi kali pertama pasangan selebritas tersebut masuk kategori miliarder dalam daftar tahunan orang terkaya di Inggris.
Pencapaian itu memperlihatkan bagaimana Beckham sukses membangun kerajaan bisnis setelah pensiun dari sepak bola profesional.
Selama beberapa tahun terakhir, pria berusia 51 tahun tersebut aktif mengembangkan berbagai lini usaha, mulai dari fashion, produk gaya hidup, kerja sama komersial, hingga investasi olahraga.
Salah satu sumber kekayaan terbesar Beckham datang dari klub Major League Soccer (MLS), Inter Miami. Beckham diketahui menjadi salah satu pemilik klub asal Amerika Serikat tersebut sejak beberapa tahun lalu.
Nilai Inter Miami sendiri meningkat sangat signifikan sejak kedatangan Lionel Messi pada 2023. Kehadiran megabintang asal Argentina itu membuat popularitas klub melonjak drastis di level global. Penjualan tiket, sponsor, merchandise, hingga hak siar mengalami peningkatan besar.
Saat ini, valuasi Inter Miami diperkirakan mencapai 1,45 miliar dolar AS. Angka itu membuat klub tersebut menjadi salah satu aset olahraga paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
Kesuksesan Beckham di dunia bisnis sebenarnya sudah terlihat sejak masih aktif bermain.
