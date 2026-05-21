Pep Guardiola Masih Buka Peluang Bertahan di Manchester City Musim Depan

JawaPos.com - Pep Guardiola tampaknya belum benar-benar menutup pintu untuk tetap bertahan di Manchester City musim depan. Pelatih asal Spanyol itu masih membuka peluang untuk perubahan keputusan secara dramatis.

Berbagai laporan media menyebut kepergian Pep Guardiola dari Etihad Stadium tinggal menunggu waktu. Situasi ini muncul di tengah kegagalan Manchester City mempertahankan gelar Liga Premier musim ini.

Hasil imbang 1-1 melawan Bournemouth memastikan Arsenal resmi keluar sebagai juara dan mengakhiri dominasi Manchester City di puncak sepak bola liga Inggris. Di Vitality Stadium, City sempat tertinggal lebih dulu lewat gol indah Eli Junior Kroupi sebelum akhirnya menyamakan skor melalui Erling Haaland di menit-menit akhir. Namun tambahan satu poin tidak cukup untuk menjaga persaingan gelar tetap hidup.

Di luar lapangan, perhatian justru tertuju pada masa depan Guardiola. Sebelum pertandingan dimulai, muncul laporan mengejutkan yang mengklaim bahwa sang manajer sudah menyampaikan pidato perpisahan kepada skuad Manchester City.

Rumor tersebut makin memperkuat spekulasi bahwa era Guardiola di Etihad akan segera berakhir setelah hampir satu dekade penuh kesuksesan luar biasa. Namun, melansir City Xtra, dalam wawancara usai pertandingan, Guardiola mencoba meredam kabar tersebut dan menegaskan bahwa belum ada keputusan final yang dibuat.

”Saya bisa mengatakan bahwa saya masih memiliki satu tahun kontrak lagi, dan berdasarkan percakapan yang saya lakukan selama bertahun-tahun, dari pengalaman saya, selalu ketika Anda mengumumkan apa pun yang Anda umumkan selama kompetisi berlangsung, itu adalah hasil yang sangat buruk,” terang dia.

Guardiola juga menjelaskan bahwa dirinya dan pemilik klub, Khaldoon Al Mubarak, sudah sepakat untuk membahas masa depannya setelah musim berakhir.

”Dan seperti yang Anda pahami, orang pertama yang harus saya ajak bicara adalah ketua saya (Khaldoon Al Mubarak), karena kami berdua telah memutuskan bahwa setelah musim berakhir, kami akan duduk dan berbicara. Sesederhana itu, dan setelah itu kami akan mengambil Keputusan,” tutur Pep Giardiola.