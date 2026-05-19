Rumor Transfer: Tiga Pemain Manchester City yang Jadi Incaran Jose Mourinho di Real Madrid

Jose Mourinho berencana mendatangkan Rodri, Gvardiol, dan Silva, ke Real Madrid. (Istimewa)
JawaPos.com - Jose Mourinho belum resmi diumumkan sebagai pelatih baru Real Madrid, tetapi rumor mengenai rencana transfer sudah mulai bermunculan. Pelatih asal Portugal itu disebut siap menjadikan Manchester City sebagai target utama untuk memperkuat skuad Los Blancos musim depan.
Melansir Football365, laporan terbaru menyebut Jose Mourinho telah menyetujui kontrak dua tahun untuk kembali ke Real Madrid. Kesepakatan dikabarkan sudah tercapai secara lisan dan hanya tinggal menunggu proses penandatanganan dokumen resmi.
Kembalinya Jose Mourinho tentu langsung memunculkan ekspektasi besar, termasuk soal pemain-pemain yang ingin ia datangkan untuk membangun ulang kekuatan Real Madrid. Menariknya, tiga nama yang kini dikaitkan dengan Los Blancos semuanya berasal dari Manchester City.
Nama pertama sekaligus yang paling serius diburu adalah Rodri. Jose Mourinho disebut memandang lini tengah sebagai area yang paling membutuhkan peningkatan dalam skuad Real Madrid saat ini. Karena itu, gelandang bertahan timnas Spanyol tersebut dianggap sebagai solusi ideal.
Real Madrid sebenarnya sudah lama memantau Rodri dalam beberapa tahun terakhir. Kini, Jose Mourinho dikabarkan siap mendorong klub untuk benar-benar menyelesaikan transfer tersebut.
Rodri dinilai cocok dengan kebutuhan Madrid karena kemampuannya menjaga keseimbangan permainan, mengatur tempo, sekaligus memberi perlindungan tambahan untuk lini belakang.
Namun mendapatkan Rodri jelas tidak akan mudah. Manchester City disebut sedang berusaha keras memperpanjang kontraknya agar sang pemain tetap bertahan di Etihad.
Selain Rodri, Real Madrid juga dikabarkan tertarik kepada Josko Gvardiol. Bek asal Kroasia itu sebenarnya sudah lama masuk radar Madrid, bahkan sejak masih bermain untuk RB Leipzig. Namun saat itu Manchester City berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.
Kini Madrid kembali membuka peluang merekrut Gvardiol, terutama karena mereka membutuhkan regenerasi di lini belakang seiring menurunnya kondisi fisik David Alaba. Gvardiol dianggap sebagai sosok ideal untuk menjadi pemimpin pertahanan Madrid di masa depan. Masalahnya, harga sang pemain dipastikan sangat mahal.
