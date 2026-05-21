Maroko, Mesir, dan Kamerun Resmi Lolos ke Piala Dunia U-17 2026, Wakil Afrika Siap Beraksi

JawaPos.com - Persaingan menuju Piala Dunia U-17 2026 semakin menarik setelah tiga negara Afrika berhasil memastikan tempat di putaran final. Maroko, Mesir, dan Kamerun resmi lolos usai tampil impresif dalam ajang Piala Afrika U-17 2026 yang saat ini berlangsung di Maroko.

Ketiga tim sukses mengamankan tiket setelah melangkah ke babak perempat final. Hasil tersebut otomatis membawa mereka tampil di Piala Dunia U-17 2026 yang akan digelar di Qatar tahun depan.

Maroko menjadi salah satu tim yang paling mencuri perhatian. Bermain di depan pendukung sendiri, mereka tampil konsisten sejak awal turnamen dan mampu menjaga performa hingga memastikan tiket ke fase gugur. Dukungan publik tuan rumah juga menjadi dorongan besar bagi skuad muda Singa Atlas.

Mesir juga menunjukkan perkembangan positif di turnamen kali ini. Mereka mampu bersaing ketat di fase grup dan akhirnya memastikan satu tempat di babak delapan besar. Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan Mesir kembali tampil di panggung dunia kelompok usia.

Sementara itu, Kamerun berhasil menjaga tradisi kuat sepak bola Afrika di level junior. Tim berjuluk The Indomitable Lions muda tampil disiplin dan efektif dalam beberapa pertandingan penting sehingga sukses mengunci tiket ke Qatar.

Dengan tambahan tiga negara tersebut, daftar peserta sementara Piala Dunia U-17 2026 kini sudah mencapai 42 tim. Turnamen edisi kali ini akan diikuti total 48 negara dari berbagai konfederasi.

Sejumlah negara kuat sebelumnya sudah lebih dulu memastikan lolos, seperti Brasil, Argentina, Prancis, Spanyol, Italia, hingga Jepang. Dari kawasan Asia, Australia, Korea Selatan, Uzbekistan, Vietnam, Arab Saudi, China, dan Tajikistan juga sudah mengamankan tempat.

Qatar dipastikan tampil otomatis karena berstatus sebagai tuan rumah penyelenggara. Negara Timur Tengah itu tengah menyiapkan turnamen usia muda terbesar dengan format baru yang menghadirkan lebih banyak peserta dibanding edisi-edisi sebelumnya.