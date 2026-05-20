Memori abadi Piala Dunia 1994: Akhir Cerita Maradona Bersama Argentina

JawaPos.com - Setelah mengantarkan tim nasional Argentina menjuarai Piala Dunia 1986 dan mencapai final turnamen yang sama empat tahun kemudian, kehidupan Diego Armando Maradona bukannya semakin membaik, dikutip dari ANTARA.

Sikapnya justru berubah. Dia jarang terlihat di lapangan latihan, yang membuat klubnya kala itu, Napoli, berang bukan main.

Napoli tidak menerima perlakuan Maradona kepada mereka. Manajemen klub tidak peduli Maradona adalah pahlawan yang membawa tim mereka menjuarai Liga Italia untuk pertama kali sepanjang sejarah (1986/1987) dan menjadikan mereka ke jajaran klub terkemuka Eropa.

Pada Januari 1991, Maradona --yang membantu Napoli merebut dua gelar juara Liga Italia, satu Piala Italia, satu Piala Super Italia dan satu Piala UEFA-- bahkan dijatuhi denda sebesar 70 ribu dolar AS oleh timnya karena meninggalkan latihan dan pertandingan. Dia juga dianggap merusak citra klub lantaran skandal pribadi, ditambah keterkaitannya dengan jaringan pengedar obat-obatan terlarang.

Dua bulan setelahnya, pada 17 Maret, Maradona gagal lolos tes doping setelah pertandingan Napoli versus Bari. Kabar buruk datang, ada kandungan kokain dalam urinenya.

Informasi soal itu menyebar cepat. Italia, Argentina, dan sepak bola dunia gempar. FIFA mengambil langkah tegas yakni menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di lapangan hijau selama 15 bulan mulai 31 Maret 1991. Hanya sekitar lima tahun seusai memperlihatkan performa luar biasa di Piala Dunia, Maradona menjadi pesakitan.

Napoli sebenarnya ingin mempertahankan Maradona, karena kontraknya sampai 1993, tetapi dia menolak. Begitu hukumannya kelar pada Juni 1992, Maradona bergabung ke Sevilla yang dibelanya selama setahun.

Media-media mengabarkan bahwa saat itu Maradona dalam kondisi stres dan kelebihan berat badan. Pria yang lahir di Lanus, Argentina pada 30 Oktober 1960 itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya pascasanksi FIFA.