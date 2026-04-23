Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 01.39 WIB

Dari Timnas U17 ke Liga Profesional, Evandra Florasta Akhirnya Tampil Bersama Bhayangkara FC

Evandra Florasta. (Istimewa)

JawaPos.com - Panggung sepak bola profesional Indonesia kembali menghadirkan wajah muda yang menjanjikan. Gelandang muda Bhayangkara Presisi Lampung FC, Evandra Florasta, akhirnya mencatatkan debut pertamanya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Momen tersebut terjadi saat Bhayangkara FC menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan. Dalam pertandingan itu, Evandra masuk pada menit ke-57 menggantikan pemain senior Wahyu Subo Seto.

Debut ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karier pemain muda asal Malang tersebut. Nama Evandra sebelumnya sudah lebih dulu menarik perhatian publik sepak bola nasional setelah tampil bersama Timnas Indonesia U-17 di ajang Piala Dunia U17 2025.

Meski baru menjalani laga perdananya di level profesional, Evandra tampil cukup percaya diri. Ia beberapa kali terlibat dalam distribusi bola dan membantu menjaga ritme permainan tim di lini tengah. 

Keberaniannya bermain di bawah tekanan menjadi salah satu hal yang mencuri perhatian sepanjang pertandingan.

Setelah laga usai, Evandra mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan oleh tim pelatih dan manajemen Bhayangkara FC

Melalui unggahan di media sosial pribadinya, ia mengaku bangga bisa menjalani debut di kompetisi profesional.

“Alhamdulillah, debut di liga profesional. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan Bhayangkara FC,” tulis Evandra dikutip dari ileague.id.

Sayangnya, debut manis tersebut belum mampu membawa Bhayangkara FC meraih hasil positif. Tim berjuluk The Guardian harus pulang tanpa poin setelah kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Persis Solo.

