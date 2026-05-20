Daftar Sementara Pemain Irak untuk Piala Dunia 2026 Dirilis, Ada Bek Persib Bandung Frans Putros

JawaPos.com - Kabar membanggakan datang untuk Persib Bandung. Bek andalan mereka, Frans Putros, resmi masuk dalam daftar sementara Timnas Irak untuk Piala Dunia 2026.

Nama Putros termasuk dalam 34 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Irak menghadapi turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pemanggilan ini menjadi bukti bahwa performa sang pemain bersama Persib tetap mendapat perhatian dari tim nasional.

Bagi Persib, kehadiran pemain mereka di level internasional tentu menjadi nilai positif. Apalagi, Frans Putros merupakan salah satu pemain penting di lini belakang Maung Bandung sepanjang musim ini.

Pengalamannya bermain di Eropa dan level internasional membuatnya menjadi sosok berpengaruh di pertahanan Persib. Pemanggilan Putros juga memperlihatkan bahwa kompetisi Indonesia mulai kembali dilirik. Tidak banyak pemain Liga Indonesia yang mampu menembus skuad negara peserta Piala Dunia. Karena itu, masuknya nama Putros menjadi catatan menarik tersendiri.

Di skuad sementara Irak, Putros akan bersaing dengan sejumlah pemain yang merumput di berbagai liga Asia hingga Eropa. Irak sendiri memadukan pemain senior berpengalaman dengan talenta muda yang sedang berkembang.

Untuk posisi penjaga gawang, Irak membawa nama-nama berpengalaman seperti Jalal Hassan dan Ahmed Basil. Sementara di lini belakang, Putros akan ditemani pemain seperti Rebin Sulaka hingga Merchas Doski yang bermain di Eropa.

Sektor tengah Irak juga cukup menarik perhatian. Ada beberapa nama yang sudah cukup dikenal publik pecinta sepak bola Asia, seperti Zidane Iqbal yang kini bermain bersama FC Utrecht. Selain itu terdapat juga Ali Jassim dan Youssef Amyn yang tampil cukup konsisten di klub masing-masing.

Sementara di lini depan, Irak masih mengandalkan ketajaman Aymen Hussein. Penyerang berusia 29 tahun itu menjadi salah satu pemain senior yang diharapkan mampu membawa Irak bersaing di Piala Dunia 2026.