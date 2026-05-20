Selamat Ulang Tahun Riccardo Calafiori! Dirayakan Berbarengan Saat Arsenal Juara Liga Inggris

Bek kiri Arsenal Riccardo Calafiori .(Dok. Riccardo Calafiori)
JawaPos.com - Riccardo Calafiori merasakan hari ulang tahun terbaiknya yang ke 24 tahun. Sebab, pemain belakang tersebut berhasil meraih gelar juara Liga Inggris bersama Arsenal.
Melalui sosial media, Riccardo Calafiori memperlihatkan kemeriahan para pemain Arsenal yang dipastikan menjadi juara Liga Inggris setelah pesaing terdekatnya, Manchester City hanya mampu bermain imbang melawan Bournemouth.
Dia menegaskan bahwa gelar tersebut merupakan kado terindah di hari ulang tahunnya.
"Best birthday ever... History!!!," tulis Riccardo Calafiori di Instagram. Sebuah caption singkat dari pemain yang berulang tahun pada 19 Mei tersebut.
Sisi bek kiri menjadi milik Riccardo Calafiori hingga Arsenal menjadi juara Liga Inggris. Melansir Transfermarkt, dia bermain sebanyak 25 pertandingan dengan mengoleksi dua gol dan satu assist.
Sebagai bek, Calafiori tampil sangat tangguh di lini belakang. Melihat statistik permainannya dari laman Premier League, pemain timnas Italia tersebut melakukan 32 tekel dan 15 intersepsi.
Dari sisi menyerang, Calafiori juga tampil cukup berbahaya. Enam tendangan dari luar kotak penalti kerap menjadi ancaman dan 11 tendangan di dalam kotak penalti juga sangat berbahaya.
Gelar Liga Inggris merupakan gelar pertamanya untuk Arsenal sejak didatangkan musim lalu. Bagi Calafiori, itu adalah gelar liga pertamanya dalam karir profesionalnya.
Calafiori punya kesempatan untuk menambah gelarnya bersama Arsenal dengan meraih gelar Liga Champions. Hal tersebut bisa terwujud jika The Gunners mengalahkan PSG di final pada 30 Mei nanti.
