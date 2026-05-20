Martin Odegaard Tegaskan Gelar Juara Liga Inggris Milik Arsenal! Simak Performa Sang Kapten Bersama The Gunners

Kapten Arsenal Martin Odegaard. (Dok. Martin Odegaard)
JawaPos.com - Kapten Arsenal Martin Odegaard merayakan keberhasilan timnya meraih juara Liga Inggris musim 2025/2026. Kepastian tersebut didapatkan setelah Manchester City hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth.
Di sosial media, Martin Odegaard dan seluruh pemain Arsenal merayakan gelar Liga Inggris yang sudah dinantikan selama 22 tahun. Dia menegaskan bahwa gelar Liga Inggris musim ini adalah milik Arsenal.
”IT'S OURS!!! IT'S HOME," tulis Martin Odegaard di Instagram. Sebuah caption singkat yang menegaskan bahwa Arsenal adalah juara Liga Inggris musim ini.
Mikel Arteta masih mempercayakan posisi lini tengah kepada Odegaard di Liga Inggris. Gelandang 27 tahun tersebut bermain sebanyak 24 pertandingan dengan mencetak satu gol dan enam assist.
Dalam hal menyerang, Odegaard kerap melepaskan tendangan berbahaya. Melihat statistik permainannya dari laman resmi Premier League, dia melepaskan empat tendangan dari dalam kotak penalti dan delapan tendangan dari luar kotak penalti.
Dari sisi distribusi bola, Odegaard memiliki statistik yang cukup apik. Pemain timnas Norwegia tersebut punya akurasi umpan 85 persen dan umpan crossing 51 persen.
Perjuangannya dalam membantu Arsenal juara juga diganggu dengan masalah cedera. Hingga pekan ke-37, Odegaard mengalami cedera lutut, cedera otot, hingga cedera bahu.
Sejak bergabung dengan Arsenal musim 2020/2021, Martin Odegaard sudah mempersembahkan dua gelar. Community Shield menjadi gelar pertama yang diraihnya pada musim 2023/2024.
Setelah itu, Odegaard meraih gelar keduanya yaitu trofi Liga Inggris. Butuh enam musim bagi dirinya untuk mempersembahkan gelar yang sudah ditunggu The Gunners selama 22 tahun itu.
