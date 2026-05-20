Pep Guardiola Beri Selamat atas Gelar Juara Arsenal

JawaPos.com - Pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan selamat atas gelar juara Liga Inggris yang diperoleh Arsenal. The Gunners dipastikan menjadi juara setelah mengantongi total 82 poin dari 37 pertandingan, atau unggul empat poin atas Manchester City yang berada di peringkat kedua.

”Selamat kepada Arsenal, Mikel Arteta dan staf dan penggemarnya untuk Liga Premier ini, itu sangat pantas,” kata Pep Guardiola dalam laman resmi Manchester City dilansir dari Antara, Rabu (20/5).

Manchster City dipastikan gagal dalam persaingan juara setelah ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Bournemouth dalam pertandingan pekan ke-37. Meski gagal meraih gelar juara Liga Inggris, pelatih Pep Giardiola mengapresiasi perjuangan Erling Haaland dan kawan-kawan yang mampu berjuang untuk perebutan gelar hingga pekan terakhir kompetisi.

”Pada saat yang sama, selama karir manajer saya ini adalah salah satu tahun di mana kami berjuang paling banyak dengan hal-hal luar biasa yang tidak bisa kami kendalikan. Kami selalu ada dan tidak pernah menyerah,” ungkap mantan pelatih Bayern Muenchen tersebut.

Pep Guardiola mengakui bahwa musim ini banyak memberinya pelajaran meski timnya sempat dibekap masalah badai cedera, namun bisa berjuang dari keterpurukan tersebut hingga terus bersaing mengejar gelar.

”Kami belajar banyak musim ini. Apa yang harus kami lakukan untuk menang. Kami harus memenangkan banyak poin, kami harus memiliki keuntungan jika tidak ada situasi yang tidak bisa dikendalikan," imbuh Pep Guardiola.

Dikabarkan ini akan menjadi musim terakhir Guardiola melatih Manchester City. Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Etihad Stadium setelah mempersembahkan total 20 trofi di semua kompetisi.