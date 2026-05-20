Risma Azzah Fatin
Rabu, 20 Mei 2026 | 15.21 WIB

Kesuksesan Juara Liga Inggris Membuat Arsenal Siap Hadapi Pengeluaran Klub yang Naik Tajam Karena Bonus Pemain

Kai Havertz dan Eberechi Eze (Instagram @arsenal)

JawaPos.com – Arsenal diperkirakan akan menghadapi peningkatan besar dalam tagihan gaji setelah resmi menjuarai Liga Premier musim 2025/26.

Dilansir dari laman Football London pada Rabu (20/5), Kepastian gelar diraih setelah Manchester City bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth sehingga tidak lagi mampu mengejar perolehan poin Arsenal. Keberhasilan tersebut diprediksi memicu pembayaran bonus besar kepada para pemain sebagai bagian dari kontrak mereka.

Perayaan juara Arsenal dipastikan berlangsung hingga akhir pekan saat tim menerima trofi Liga Premier usai pertandingan melawan Crystal Palace di Selhurst Park. Namun, di balik keberhasilan tersebut, manajemen klub harus bersiap menghadapi kenaikan biaya kepegawaian yang signifikan.

Sebagian besar pemain diperkirakan memperoleh bonus juara karena Arsenal berhasil memenuhi target besar setelah tiga musim berturut-turut finis di posisi kedua.

Sebagai perbandingan, keberhasilan Liverpool menjuarai Liga Premier musim lalu menyebabkan biaya kepegawaian klub meningkat sekitar EUR 42 juta atau setara Rp924 miliar. Kenaikan tersebut dipicu oleh bonus gelar juara dan pembaruan kontrak sejumlah pemain utama, termasuk Mohamed Salah dan Virgil van Dijk.

Arsenal diperkirakan menghadapi situasi serupa apabila sejumlah pemain kunci mendapatkan kontrak baru dalam beberapa bulan mendatang.

Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Arsenal memiliki skema bonus bagi para pemain berdasarkan performa sepanjang musim. Para pemain disebut memperoleh sekitar EUR 6.000 atau setara Rp132 juta untuk setiap penampilan di pertandingan resmi.

Selain itu, terdapat bonus tambahan yang terus bertambah sesuai pencapaian tim dalam berbagai kompetisi yang diikuti sepanjang musim.

Meskipun pengeluaran klub diprediksi meningkat, gelar Liga Premier juga akan membawa keuntungan finansial besar bagi Arsenal. Klub asal London tersebut diperkirakan menerima pembayaran hadiah tertinggi dari Liga Premier sebesar EUR 51,3 juta atau sekitar Rp1,13 triliun karena finis di posisi pertama.

Editor: Novia Tri Astuti
