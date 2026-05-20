Akhiri Penantian 22 Tahun! Arsenal Raih Gelar Juara Liga Inggris

JawaPos.com - Arsenal resmi keluar sebagai juara Liga Inggris 2025/2026. Kesuksesan ini sekaligus membuat klub berjuluk The Gunners tersebut mengakhiri penantian 22 tahun lamanya.

Kepastian Arsenal merebut juara didapat setelah sang rival terdekat, Manchester City, terpeleset melawan Bournemouth. Dalam laga yang berlangsung di Vitality Stadium, Rabu (20/5) dini hari WIB, The Citizens -julukan Man City- bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut jelas menjadi petaka bagi Man City. Sebab, tambahan satu poin dipastikan membuat mereka gagal memangkas jarak poin dari Arsenal yang memimpin klasemen sementara.

Manchester City saat ini sedang mengoleksi 78 poin, sementara Arsenal 82 poin. Jarak poin tersebut dipastikan sudah tidak bisa dikejar, mengingat kompetisi hanya tinggal menyisakan satu pertandingan.

Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Inggris musim ini. The Gunners sudah tidak perlu pusing-pusing memikirkan laga tandang kontra Crystal Palace Minggu (24/5) mendatang, karena telah merebut mahkota juara yang selama ini dinanti-nantikan.

Gelar juara musim ini terasa sangat spesial bagi klub dan fans Arsenal. The Gunners akhirnya berhasil menyudahi puasa gelar selama 22 tahun. Mereka terakhir kali menjadi juara pada musim 2002/2003, ketika mengukir sejarah sebagai tim yang merebut juara tanpa kekalahan.

Ini menjadi penantian gelar yang begitu lama karena para fans harus menunggu selama lebih dari dua dekade. Arsenal sedianya sempat bersaing dalam perburuan gelar juara dalam beberapa musim terakhir. Namun The Gunners selalu terpeleset di fase krusial sehingga gagal mengamankan gelar juara.

Tapi setelah berkali-kali terbentur, akhirnya kini Arsenal berhasil berhasil mewujudkan impian juara tersebut. Gelar musim ini menjadi gelar juara Arsenal ke-14 di Liga Inggris. Tambahan gelar ini menyelipkan fakta menari, di mana The Gunners menjadi klub pertama yang berhasil menjuarai Liga Inggris di delapan dekade berbeda.