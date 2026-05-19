Here We Go! Jose Mourinho Kembali ke Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho akhirnya benar-benar kembali ke Real Madrid. Kabar yang sempat beredar dalam beberapa pekan terakhir kini sudah mendapat konfirmasi langsung dari Fabrizio Romano lewat ciri khasnya: “Here we go!”

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, disebut mengambil keputusan besar dengan mengakhiri kerja sama dengan Alvaro Arbeloa setelah dua musim tanpa trofi. Sebagai gantinya, Perez memilih sosok lama yang sudah sangat mengenal atmosfer Santiago Bernabeu.

Mourinho kembali dengan misi yang tidak mudah. Selain dituntut membawa Madrid kembali berjaya, ia juga harus memperbaiki suasana ruang ganti yang dikabarkan mulai tidak stabil dalam beberapa waktu terakhir.

Pelatih asal Portugal itu diyakini perlu membangun ulang hubungan dengan sejumlah pemain penting seperti Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Antonio Rudiger, hingga Alvaro Carreras. Tak cuma itu, Mourinho juga disebut harus mengembalikan dukungan suporter kepada Kylian Mbappe.

Sebelumnya, pada 9 Mei lalu, sudah muncul laporan bahwa Mourinho dan Perez membahas sejumlah nama inti dalam skuad Madrid. Kini, kesepakatan tersebut akhirnya benar-benar tercapai.

Melansir Team Talk, Romano menulis di X: “Jose Mourinho kembali ke Real Madrid, AYO KITA MULAI!”

“Semua persyaratan telah disepakati secara lisan antara Jose Mourinho dan Real Madrid, tinggal menunggu penandatanganan semua dokumen.”

“Rencananya kontrak awal dua tahun, JM akan berangkat ke Madrid setelah pertandingan Real-Bilbao.”