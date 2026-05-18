Bruno Fernandes Lebih Senang Raih Gelar Bersama Manchester United Meski Koleksi 20 Assist

JawaPos.com - Bruno Fernandes mencatatkan 20 assist setelah membawa Manchester United meraih kemenangan melawan Nottingham Forest di Liga Inggris pekan ke-37. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Old Trafford, Minggu (17/5).

Umpan gol ke-20 Bruno Fernandes diberikannya untuk gol yang dicetak Bryan Mbeumo. Gol tersebut juga menjadi gol terakhir Manchester United saat mengalahkan Nottingham Forest.

Kapten Manchester United tersebut masih punya peluang untuk menambah perolehan assist di musim ini pada laga penutup melawan Brighton. Namun, Bruno Fernandes menyerahkan keputusan kepada Michael Carrick apakah dia bakal bermain di laga tersebut.

"Hari ini saya mencapai 20 (assist). Mari kita lihat. Kita masih punya satu pertandingan lagi. Manajer yang akan memutuskan siapa yang akan bermain di pertandingan selanjutnya. Saya akan sangat senang jika bisa melakukannya. Tetapi jika tidak, saya sudah senang karena ini adalah assist terbanyak yang pernah saya raih di Premier League," kata Bruno Fernandes yang dikutip dari Sky Sports, Senin (18/5).

Memenangkan trofi bersama Manchester United tetap menjadi pencapaian terbaik Bruno Fernandes dibandingkan penghargaan individu. Meskipun demikian, pemain timnas Portugal tersebut tetap senang pekerjaannya diakui.

Baca Juga:Bruno Fernandes Akui Sedih Saat Declan Rice Memilih Arsenal daripada Manchester United

"Saya menginginkan penghargaan kolektif lebih dari apa pun, tetapi mengetahui bahwa pekerjaan saya diakui oleh banyak orang... Banyak pemain yang mengatakan bahwa saya adalah pemain terbaik musim ini. Untuk itu saya sangat berterima kasih," pungkas Bruno Fernandes.

Peningkatan Assist Bruno Fernandes Bruno Fernandes memulai debutnya di Liga Inggris musim 2019/2020. Melansir Transfermarkt, dia berhasil mencatatkan tujuh assist saat itu.

Dalam dua musim terakhir, Bruno meningkatkan jumlah assistnya. Musim 2023/2024, pemain 31 tahun tersebut mengoleksi delapan assist dan di musim 2024/2025, dia memiliki jumlah 11 assist.