Prediksi Skor Manchester United vs Nottingham Forest: Sampai Jumpa Casemiro!

Duet Casemiro dan Bruno Fernandes terakhir di laga Man United vs Nottingham Forest. (AP Photo/Dave Thompson)
JawaPos.com - Laga matchweek ke-37 Premier League kontra Nottingham Forest di Old Trafford malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 18.30 WIB) tak sekadar menjadi partai kandang terakhir Manchester United musim ini.
Duel tersebut juga dipastikan menjadi momen perpisahan Casemiro dengan publik Old Trafford.
Pelatih United Michael Carrick memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi gelandang asal Brasil tersebut.
Meski kebersamaan mereka segera berakhir, Carrick menilai Casemiro tetap menunjukkan profesionalisme dan dedikasi penuh untuk tim.
“Apa yang dia berikan untuk tim sangat luar biasa. Walaupun masa baktinya segera selesai, dia tetap terlibat penuh membantu tim dan terus menampilkan performa terbaik,” ujar Carrick kepada Manchester Evening News.
Mantan gelandang bertahan United periode 2006–2018 itu juga menilai perjalanan Casemiro musim ini memang tidak selalu mulus.
Namun, menurut dia, cara pemain 34 tahun tersebut menutup musim layak mendapat apresiasi.
“Semua pemain pasti mengalami naik turun. Tetapi, cara dia menyelesaikan musim dengan sangat kuat serta hubungan yang terbangun dengan para pendukung sangat menyenangkan untuk dilihat,” tambah Carrick.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1)
Pelatih: Michael Carrick
Lammens; Dalot, Maguire, Casemiro, Martinez, Shaw; Mainoo, Fernandes; Mbeumo, Sesko, Cunha.
