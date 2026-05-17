Risma Azzah Fatin
Minggu, 17 Mei 2026 | 16.19 WIB

Bruno Fernandes Akui Sedih Saat Declan Rice Memilih Arsenal daripada Manchester United

Declan Rice dan Bruno Fernandez (Instagram @muglory_official)

JawaPos.com – Kapten Manchester United FC, Bruno Fernandes, mengaku merasa sangat kecewa ketika Declan Rice memilih bergabung dengan Arsenal FC dibandingkan Manchester United.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (16/5), Bruno menilai Rice merupakan sosok gelandang yang ideal untuk memperkuat lini tengah timnya. Menurutnya, pemain tim nasional Inggris itu memiliki karakter permainan yang sangat sesuai dengan kebutuhan Manchester United.

Dalam sebuah wawancara, Bruno mengungkapkan bahwa dirinya sejak lama berharap Rice bisa mengenakan seragam Manchester United.

Bruno Fernandez bahkan menganggap Rice sebagai salah satu pemain yang paling tepat untuk membantu perkembangan permainan tim. Keputusan Rice menerima pinangan Arsenal disebut membuat Bruno merasa kehilangan peluang besar.

Rice resmi bergabung dengan Arsenal dari West Ham United FC pada 2023 melalui nilai transfer besar. Sejak saat itu, gelandang berusia muda tersebut langsung menjadi salah satu pilar penting di lini tengah Arsenal.

Performa konsistennya membuat banyak pihak menilai keputusan klub London itu merekrut Rice sebagai langkah tepat.

Bruno menilai keberadaan Rice di Manchester United bisa memberikan dampak signifikan bagi keseimbangan permainan tim.

Bruno Fernandez meyakini kemampuan bertahan, distribusi bola, serta kepemimpinan Rice akan sangat membantu skuad asuhan United. Karena alasan tersebut, Bruno tidak menyembunyikan rasa kecewanya saat transfer tersebut gagal terwujud.

