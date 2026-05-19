Pindah ke Napoli, Rasmus Hojlund Sampaikan Salam Perpisahan untuk Manchester United

Rasmus Hojlund resmi tinggalkan Manchester United, bergabung dengan Napoli. (ig @rasmus.hoejund)
JawaPos.com - Rasmus Hojlund akhirnya resmi berpisah dengan Manchester United setelah Napoli mengaktifkan klausul kewajiban pembelian dalam kontraknya. Momen itu terasa makin emosional karena striker asal Denmark tersebut langsung menyampaikan salam perpisahan kepada fans Setan Merah lewat media sosial.
Menariknya, kepastian transfer permanen itu datang tepat setelah Hojlund ikut mencetak gol dalam kemenangan 3-0 Napoli atas Pisa di Serie A, Minggu (17/5) sore. Hasil tersebut memastikan Partenopei lolos ke Liga Champions musim depan.
Karena target lolos Liga Champions sudah tercapai, klausul pembelian otomatis dalam kesepakatannya dengan Manchester United langsung aktif. Napoli sebelumnya merekrut Hojlund dengan status pinjaman musim panas lalu, disertai opsi yang berubah menjadi kewajiban pembelian dalam kondisi tertentu.
Klub Italia itu diketahui membayar biaya pinjaman sebesar €6 juta dan kini harus menebus transfer permanennya senilai €44 juta. Hojlund pun mengakui bahwa dirinya sudah lama merasa menjadi bagian dari Napoli, bahkan sebelum transfer permanen itu benar-benar diumumkan.
”Gol ini terasa simbolis karena berarti dua hal. Kami sekarang mengamankan Liga Champions bersama Napoli, yang berarti karena kontrak saya, saya sekarang resmi menjadi pemain Napoli dan saya mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United. Rasanya aneh, karena selama setahun terakhir saya sudah merasa seperti pemain Napoli,” tulis Hojlund.
Selama semusim bermain di Italia, Hojlund memang perlahan menemukan kembali performa terbaiknya. Dukungan besar dari fans Napoli menjadi salah satu alasan utama dirinya merasa nyaman.
”Cara kalian para penggemar mendukung saya, membuat saya merasa seperti di rumah dan membantu saya menemukan kembali kepercayaan diri saya adalah sesuatu yang sangat saya syukuri,” tutur Hojlund.
Meski begitu, Hojlund tetap mengaku emosional saat harus benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United. Bermain di Old Trafford disebutnya sebagai mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan.
”Mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United juga terasa emosional. Impian masa kecil saya menjadi kenyataan dengan bermain di Old Trafford mengenakan jersey merah,” ungkap Hojlund.
