Lima Pemain yang Bisa Diboyong Xabi Alonso ke Chelsea

JawaPos.com - Chelsea tampaknya benar-benar memulai era baru bersama Xabi Alonso. Setelah beberapa musim penuh eksperimen yang naik turun, The Blues kini disebut siap memberikan pengaruh besar kepada pelatih asal Spanyol itu dalam urusan transfer pemain.

Langkah ini terasa cukup berbeda dibanding pendekatan era BlueCo sebelumnya, yang sering kali membuat pelatih terlihat hanya sebagai pelengkap proyek. Namun setelah periode sulit musim lalu, manajemen Chelsea tampaknya sadar bahwa Alonso membutuhkan kontrol lebih besar agar proyeknya berjalan maksimal.

Fokus utama Chelsea di bursa transfer musim panas nanti disebut akan mengarah pada pemain-pemain yang lebih matang dan berpengalaman. Mulai dari penjaga gawang, bek tengah, hingga sektor sayap menjadi prioritas utama.

Baca Juga:Mohamed Salah Berharap Liverpool Kembali ke Gaya Sepak Bola Heavy Metal

Melansir Sports Illustrated, berikut lima nama yang berpotensi dibawa Alonso ke Stamford Bridge.

Robin Roefs Posisi penjaga gawang menjadi salah satu area yang kemungkinan besar akan dibenahi Chelsea musim panas ini. Robert Sanchez masih dianggap belum cukup meyakinkan untuk menjadi solusi jangka panjang.

Sementara Mike Penders tampil impresif bersama Strasbourg, Chelsea tetap diyakini ingin mendatangkan satu kiper tambahan yang lebih siap bermain di level tertinggi.

Robin Roefs muncul sebagai kandidat menarik. Kiper Sunderland itu tampil sangat tenang sepanjang musim debutnya di Premier League dan dinilai cocok dengan gaya permainan Alonso yang mengutamakan build-up rapi dari belakang.

Selain refleksnya yang solid, Roefs juga dikenal nyaman menguasai bola dan mampu menjaga ketenangan lini pertahanan. Di usia 23 tahun, potensinya masih sangat besar.