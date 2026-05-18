Xabi Alonso Ungkap Tujuan Utamanya Setelah Bergabung dengan Chelsea

Chelsea resmi mengangkat Xabi Alonso sebagai manajer. (ig @xabialonso)
JawaPos.com - Chelsea akhirnya resmi mengumumkan Xabi Alonso sebagai manajer permanen baru mereka. Kedatangan mantan pelatih Bayer Leverkusen dan Real Madrid itu langsung membawa harapan baru bagi klub yang terus dilanda ketidakstabilan dalam beberapa musim terakhir.
Melansir Sports Illustrated, dalam pernyataan pertamanya sebagai manajer Chelsea, Alonso secara jelas membeberkan tiga target utama yang ingin ia capai di Stamford Bridge. Yakni kerja keras, membangun budaya yang tepat, dan memenangkan trofi. Tiga hal itu terdengar sederhana, tetapi justru menjadi sesuatu yang gagal diwujudkan secara konsisten oleh beberapa pelatih Chelsea di era kepemilikan BlueCo.
Pengumuman Alonso datang tidak lama setelah Chelsea kalah dari Manchester City di final Piala FA di bawah asuhan pelatih interim Calum McFarlane. Sebelumnya, Liam Rosenior juga hanya bertahan 106 hari sebelum kehilangan dukungan ruang ganti dan akhirnya dipecat pada April.
Situasi tersebut semakin memperjelas betapa besar tantangan yang kini menunggu Alonso.
Dalam pernyataannya, Alonso beberapa kali menyinggung pentingnya keselarasan visi di dalam klub. Hal itu terasa seperti sinyal bahwa ia ingin membangun fondasi yang lebih stabil dibanding proyek-proyek sebelumnya.
”Dari percakapan saya dengan kelompok pemilik dan kepemimpinan olahraga, jelas bahwa kami memiliki ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan berjuang untuk meraih trofi,” ujar Alonso.
Alonso juga tidak menyembunyikan rasa bangganya bisa menangani salah satu klub terbesar di dunia.
”Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola. Dan saya merasa sangat bangga bisa menjadi manajer klub hebat ini,” kata Alonso.
Bagi fans Chelsea, pernyataan itu setidaknya memberi sedikit harapan bahwa klub akhirnya menemukan sosok yang benar-benar memiliki arah dan visi jangka panjang.
