Terungkap Alasan Chelsea Pilih Xabi Alonso sebagai Manajer

Chelsea resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer baru. (ig @xabialonso)
JawaPos.com - Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer baru mereka. Pengumuman itu datang hanya beberapa jam setelah kekalahan 1-0 dari Manchester City di final Piala FA pada Sabtu (16/5) malam.
Sebelumnya, sempat muncul spekulasi bahwa Chelsea baru akan memperkenalkan pengganti tetap Liam Rosenior pada pertengahan Juni. Namun situasi berubah cepat setelah berbagai laporan menyebut Xabi Alonso bisa diumumkan paling lambat Minggu atau Senin (18/5).
Petunjuk semakin kuat ketika pelatih asal Spanyol itu hampir memastikan kepindahannya lewat unggahan di media sosial. Tak lama berselang, Chelsea resmi mengumumkan bahwa Alonso mendapatkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2030.
Melansir Sportsmole, dalam pernyataan resmi, Chelsea menjelaskan alasan mengapa mereka begitu yakin menunjuk mantan gelandang Liverpool tersebut sebagai sosok yang tepat untuk memimpin proyek baru klub.
”Pengangkatannya mencerminkan keyakinan Klub terhadap pengalamannya yang luas, kualitas kepelatihan dan model permainannya, atribut kepemimpinan, karakter dan integritasnya, yang merupakan kunci dalam keputusan untuk memintanya membantu memimpin fase selanjutnya dari perjalanan Chelsea,” tulis pernyataan Chelsea.
”Dia dipandang bukan hanya sebagai pelatih sepak bola yang luar biasa, tetapi juga sebagai pemimpin dan mitra yang terbukti di sejumlah bidang yang penting untuk memenuhi tuntutan dalam memajukan tim,” lanjut manajemen Chelsea.
Baca Juga:Cremonese Masih Terancam Degradasi meski Kalahkan Udinese 1-0, Emil Audero Optimistis Lawan Como
Kalimat itu memberi gambaran jelas bahwa Chelsea tidak hanya mencari sosok pelatih di pinggir lapangan. Mereka juga menginginkan figur pemimpin yang bisa membantu membangun fondasi klub dalam jangka panjang.
Alonso sendiri mengaku antusias menerima tantangan baru di Stamford Bridge. Dia merasa visi yang dimiliki manajemen klub sejalan dengan ambisinya.
”Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola dan saya merasa sangat bangga bisa menjadi manajer klub hebat ini. Dari percakapan saya dengan kelompok pemilik dan pimpinan olahraga, jelas bahwa kami memiliki ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan berjuang untuk meraih trofi,” tutur Xabi Alonso.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong