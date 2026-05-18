Terungkap Alasan Chelsea Pilih Xabi Alonso sebagai Manajer

JawaPos.com - Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer baru mereka. Pengumuman itu datang hanya beberapa jam setelah kekalahan 1-0 dari Manchester City di final Piala FA pada Sabtu (16/5) malam.

Sebelumnya, sempat muncul spekulasi bahwa Chelsea baru akan memperkenalkan pengganti tetap Liam Rosenior pada pertengahan Juni. Namun situasi berubah cepat setelah berbagai laporan menyebut Xabi Alonso bisa diumumkan paling lambat Minggu atau Senin (18/5).

Petunjuk semakin kuat ketika pelatih asal Spanyol itu hampir memastikan kepindahannya lewat unggahan di media sosial. Tak lama berselang, Chelsea resmi mengumumkan bahwa Alonso mendapatkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2030.

Chelsea Ungkap Enam Faktor Utama Melansir Sportsmole, dalam pernyataan resmi, Chelsea menjelaskan alasan mengapa mereka begitu yakin menunjuk mantan gelandang Liverpool tersebut sebagai sosok yang tepat untuk memimpin proyek baru klub.

”Pengangkatannya mencerminkan keyakinan Klub terhadap pengalamannya yang luas, kualitas kepelatihan dan model permainannya, atribut kepemimpinan, karakter dan integritasnya, yang merupakan kunci dalam keputusan untuk memintanya membantu memimpin fase selanjutnya dari perjalanan Chelsea,” tulis pernyataan Chelsea.

”Dia dipandang bukan hanya sebagai pelatih sepak bola yang luar biasa, tetapi juga sebagai pemimpin dan mitra yang terbukti di sejumlah bidang yang penting untuk memenuhi tuntutan dalam memajukan tim,” lanjut manajemen Chelsea.

Kalimat itu memberi gambaran jelas bahwa Chelsea tidak hanya mencari sosok pelatih di pinggir lapangan. Mereka juga menginginkan figur pemimpin yang bisa membantu membangun fondasi klub dalam jangka panjang.

Alonso Bicara soal Ambisi Chelsea Alonso sendiri mengaku antusias menerima tantangan baru di Stamford Bridge. Dia merasa visi yang dimiliki manajemen klub sejalan dengan ambisinya.