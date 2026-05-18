4 Pertimbangan Chelsea dalam Menunjuk Xabi Alonso sebagai Nahkoda Baru The Blues

JawaPos.com – Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru menggantikan Liam Rosenior di Stamford Bridge.

Mantan pelatih Real Madrid itu disebut telah menerima kontrak berdurasi empat tahun setelah menjadi target utama klub sejak awal pencarian manajer baru.

Berikut 4 faktor utama Chelsea menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru bagi The Blues, seperti dilansir dari laman The Atheletic pada Minggu (17/5).

1. Rekam Jejak Kesuksesan Bersama Bayer Leverkusen

Chelsea menilai keberhasilan Alonso membawa Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga pertama pada musim 2023-24 menjadi bukti kualitas kepelatihannya. Alonso sukses membangun tim kompetitif dengan permainan konsisten hingga menuntaskan musim domestik tanpa kekalahan. Pencapaian tersebut menunjukkan kemampuannya membentuk mental juara dalam skuad yang sebelumnya tidak difavoritkan. Chelsea diyakini membutuhkan sosok dengan pengalaman membangun tim pemenang untuk mengangkat kembali performa klub.

2. Gaya Bermain Dinilai Cocok dengan Komposisi Skuad Chelsea

Formasi 3-4-2-1 yang selama ini diterapkan Alonso dianggap sesuai dengan karakter pemain Chelsea saat ini. Para pemain The Blues sudah terbiasa menggunakan sistem tiga bek sejak era Enzo Maresca dan Liam Rosenior. Fleksibilitas Alonso dalam menyesuaikan taktik dengan kemampuan pemain juga menjadi nilai tambah tersendiri. Kondisi tersebut diyakini akan mempermudah proses adaptasi sekaligus memaksimalkan potensi skuad yang ada.