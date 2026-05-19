Insiden Aneh Warnai Laga Santos, Neymar Tak Bisa Lanjut Bermain karena Salah Pergantian

Neymar masih punya peluang tampil di Piala Dunia 2026. (@neymarjr/X).
JawaPos.com - Kemarahan Neymar menjadi sorotan publik Brasil menjelang pengumuman skuad FIFA World Cup 2026. Penyerang Santos FC itu meluapkan emosinya setelah mengalami insiden kontroversial saat timnya menelan kekalahan 0-3 dari Coxa dalam lanjutan kompetisi Liga Brasil.
Insiden tersebut terjadi pada babak kedua ketika Neymar sedang berada di luar lapangan untuk mendapatkan perawatan medis akibat benturan di bagian betis. Di momen itu, Santos sebenarnya ingin melakukan pergantian pemain terhadap Gonzalo Escobar dengan memasukkan Robinho Jr.
Namun situasi berubah kacau setelah ofisial keempat justru mengangkat papan pergantian dengan nomor punggung 10 milik Neymar. Kesalahan komunikasi itu membuat wasit menganggap Neymar telah resmi ditarik keluar dari pertandingan.
Neymar yang merasa masih mampu melanjutkan laga langsung mencoba kembali masuk ke lapangan. Akan tetapi, aksinya justru berujung kartu kuning dari wasit karena dianggap masuk tanpa izin. Pada akhirnya, pemain berusia 34 tahun tersebut benar-benar harus meninggalkan pertandingan meski tidak ingin diganti.
Kejadian itu langsung memancing reaksi emosional dari Neymar. Mantan pemain Paris Saint-Germain dan FC Barcelona tersebut terlihat mengambil kertas pergantian pemain sambil menunjukkannya ke arah kamera sebagai bentuk protes terhadap keputusan perangkat pertandingan.
Usai laga, Neymar mengaku kecewa dengan kekacauan yang terjadi. Menurut dia, kesalahan tersebut sangat merugikan tim dan seharusnya tidak boleh terjadi dalam pertandingan profesional.
”Saya masih ingin bermain, tetapi wasit malah mengeluarkan saya dari pertandingan,” ujar Neymar kepada media lokal Brasil dikutip dari marca.com.
Dia juga menegaskan bahwa kondisi fisiknya tidak mengalami masalah serius. Neymar memastikan benturan di bagian betis hanya cedera ringan dan tidak akan mengganggu peluangnya tampil bersama timnas Brasil di Piala Dunia 2026.
”Itu hanya benturan kecil. Tidak ada masalah besar,” lanjut Neymar
