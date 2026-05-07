Aprillia JP
Kamis, 7 Mei 2026 | 21.16 WIB

Neymar Minta Maaf Usai Tampar Robinho Junior: Saya Sudah Melewati Batas!

Neymar meminta maaf ke Robinho Junior usai laga Copa Sudamericana. (@DeadlineDayLive/X).

JawaPos.com - Bintang sepak bola Brasil Neymar akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rekan setimnya di Santos, Robinho Junior, setelah insiden penamparan yang terjadi dalam sesi latihan klub beberapa hari lalu.

Keributan itu sempat viral setelah Santos menyatakan bahwa pihak klub akan membuka investigasi internal terkait pertengkaran antara Neymar dan pemain yang merupakan putra dari mantan penyerang Timnas Brasil, Robinho.

Insiden itu terjadi di kompleks latihan CT Rei Pele milik Santos pada Minggu (3/5). Neymar dikabarkan tersulut emosi setelah Robinho Junior berhasil melewatinya dengan aksi dribel dalam sesi latihan. Usai pertandingan Copa Sudamericana melawan Recoleta di Paraguay yang berakhir imbang 1-1 pada Rabu (6/5), Neymar mengakui dirinya telah bertindak berlebihan.

“Kalau kalian ingin permintaan maaf di depan media, ini dia. Saya sudah meminta maaf kepadanya dan keluarganya. Saya sudah melewati batas,” ujar Neymar kepada wartawan dikutip dari The Guardian.

Robinho Junior juga membenarkan bahwa dirinya memang ditampar oleh Neymar. Meskipun demikian, Robinho menegaskan masalah itu saat ini sudah selesai dan tidak lagi menjadi persoalan di dalam tim.

“Semuanya sudah selesai. Situasi itu sempat membuat saya kecewa karena dia adalah idola saya sejak kecil. Saya sudah membicarakannya dengan orang tua saya dan saya menerima permintaan maafnya,” kata Robinho Junior.

Hubungan keduanya tampak kembali membaik saat pertandingan melawan Recoleta. Neymar mencetak satu-satunya gol Santos dalam laga itu dan langsung memeluk Robinho Junior ketika merayakan gol. Neymar juga menegaskan bahwa insiden seperti itu kerap terjadi dalam sepak bola.

“Dia adalah anak yang sangat saya sukai dan punya kedekatan khusus dengan saya. Hal seperti ini bisa terjadi di sepak bola. Kadang Anda bertengkar dengan teman atau saudara sendiri,” ujar pemain berusia 34 tahun itu.

Di tengah berbagai masalah cedera yang terus menghantuinya dalam beberapa tahun terakhir, Neymar pun masih berharap bisa kembali memperkuat tim nasional Brasil di Piala Dunia 2026. Pasalnya, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu belum tampil untuk Brasil sejak Oktober 2023.

Pelatih baru Brasil Carlo Ancelotti sendiri dijadwalkan akan mengumumkan skuad final Piala Dunia pada 18 Mei mendatang.

Editor: Hendra
