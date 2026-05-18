Prediksi Skor Bournemouth vs Manchester City: The Cherries Siap Gagalkan Mimpi Juara City

Manchester City siap susul Arsenal di puncak klasemen Premier League. (@ManCity/X).
JawaPos.com - Persaingan gelar Premier League musim 2025/2026 semakin memanas jelang akhir kompetisi.
Manchester City akan menjalani laga penting saat bertandang ke markas Bournemouth di Vitality Stadium, Rabu (20/5/2026) dini hari WIB.
Pertandingan ini dipastikan berlangsung dalam tensi tinggi karena hasilnya bisa menentukan nasib perburuan gelar juara musim ini.
Manchester City datang dengan tekanan besar. Pasukan Pep Guardiola wajib membawa pulang tiga poin demi menjaga peluang menjadi juara.
Jika gagal menang, maka peluang mereka untuk mempertahankan dominasi di Premier League bisa langsung sirna, terutama bila Arsenal mampu meraih hasil maksimal di pertandingan lainnya.
Meski berstatus unggulan, laga ini diyakini tidak akan mudah bagi The Citizens. Bournemouth tampil sebagai salah satu tim paling konsisten di penghujung musim.
Skuad asuhan Andoni Iraola sedang menikmati tren positif dan masih berpeluang mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.
Bournemouth juga memiliki modal kandang yang cukup kuat. Sepanjang musim ini, mereka hanya kalah dua kali di Vitality Stadium.
Dukungan penuh suporter tuan rumah dipastikan menjadi suntikan motivasi tambahan untuk menghadapi tim sekelas Manchester City.
Di sisi lain, City baru saja meraih trofi FA Cup usai mengalahkan Chelsea pada laga final akhir pekan lalu.
