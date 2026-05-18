Bintang Atletico Madrid Pamit, Antoine Griezmann Tinggalkan Metropolitano dengan Deretan Trofi dan Statistik Mentereng Ini

JawaPos.com – Antoine Griezmann resmi memainkan pertandingan terakhirnya untuk Atletico Madrid di Stadion Metropolitano pada Minggu (17/5) waktu setempat. Pemain asal Prancis tersebut akan meninggalkan Atletico Madrid saat kontraknya habis di pengujung musim ini.

Pada laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Atletico Madrid atas Villareal tersebut, terdapat momen mengharukan saat Griezmann mengucapkan salam perpisahan ke penggemar Rojiblancos.

Air mata tidak hanya mengalir dari mata Antoine Griezmann, tetapi juga dari Diego Simeone selaku pelatih Atletico Madrid dan ribuan penonton yang menyaksikan laga perpisahan tersebut.

Eks pemain timnas Prancis akan bergabung dengan Orlando City mulai musim mendatang. Pengumuman hengkangnya Griezmann ke klub MLS tersebut sudah disampaikan sejak Maret 2026 silam.

Griezmann mengawali karier di Atletico Madrid pada musim 2014/2015 saat ia diboyong dengan banderol EUR 30 juta. Sejak musim pertamanya di Atletico Madrid, ia langsung menjadi idola penggemar Rojiblancos lewat 22 gol yang ia cetak di LaLiga pada musim itu.

Periode pertama Griezmann di Atletico Madrid berlangsung selama lima musim, karena ia sempat hengkang ke FC Barcelona pada musim 2019/2020. Masa bakti Griezmann di Camp Nou hanya bertahan dua musim lantaran ia kembali ke Atletico Madrid pada 2021/22.

Keputusan tersebut belakangan disesali oleh Griezmann. Ketika pidato perpisahannya di Stadion Metropolitano, pemain bernomor punggung 7 itu meminta maaf kepada pendukung Atletico Madrid karena sempat meninggalkan mereka.

Ia juga mengakui keputusan pindah ke FC Barcelona sebagai sebuah kesalahan.

“Saya meminta maaf, karena saya tidak menyadari seberapa besar cinta yang kalian berikan kepada saya. Saat itu saya masih muda, dan saya membuat kesalahan (pindah ke Barcelona). Saya kemudian berpikir kembali, dan melakukan segala cara untuk bisa kembali ke sini,” ucap Griezmann dalam pidato perpisahannya yang dikutip oleh ESPNFC.