Berpisah dengan Atletico Madrid, Griezmann Minta Maaf Pernah Gabung Barcelona

JawaPos.com - Antoine Griezmann menjalani malam penuh emosi saat memainkan laga kandang terakhirnya bersama Atletico Madrid. Penyerang asal Prancis itu mendapat penghormatan spesial usai kemenangan 1-0 atas Girona di Stadion Metropolitano.

Momen tersebut sekaligus menjadi perpisahan resmi Antoine Griezmann sebelum melanjutkan kariernya ke MLS bersama Orlando City musim panas ini. Namun yang paling mencuri perhatian bukan hanya perpisahannya, melainkan permintaan maaf yang kembali dia sampaikan kepada fans Atletico Madrid terkait keputusannya bergabung dengan Barcelona pada 2019 lalu.

Melansir ESPN, di depan ribuan suporter Atletico Madrid, Griezmann mengaku sadar bahwa kepindahannya ke Barcelona dulu merupakan kesalahan besar dalam karirnya.

Baca Juga:Lima Pemain yang Bisa Diboyong Xabi Alonso ke Chelsea

"Ini penting. Saya tahu banyak dari kalian sudah tahu, dan beberapa masih belum, tetapi saya minta maaf lagi [karena bergabung dengan Barça]. Saya tidak menyadari betapa besar cinta yang saya miliki di sini. Saya masih sangat muda, dan saya melakukan kesalahan. Saya kembali sadar, dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menikmati hidup di sini lagi,” ungkap Antoine Griezmann.

Griezmann Sebut Cinta Fans Lebih Berharga dari Trofi Selama dua periode membela Atletico Madrid, Griezmann memang menjadi salah satu ikon terbesar klub. Dia sukses menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atletico dan masuk jajaran pemain dengan penampilan terbanyak.

Meski berhasil memenangkan Liga Europa, Piala Super UEFA, dan Piala Super Spanyol, satu hal yang belum pernah berhasil dia raih bersama Atletico adalah trofi La Liga dan Liga Champions. Namun bagi Griezmann, cinta yang dia dapatkan dari fans Atletico ternyata jauh lebih berarti dibanding semua trofi besar tersebut.

Baca Juga:Mohamed Salah Berharap Liverpool Kembali ke Gaya Sepak Bola Heavy Metal

”Saya belum berhasil membawa pulang gelar LaLiga atau trofi Liga Champions, tetapi cinta ini lebih berharga. Saya akan membawanya sepanjang hidup saya,” ungkap Antoine Griezmann.

Griezmann Beri Penghormatan Khusus untuk Simeone Dalam pidatonya, Griezmann juga memberikan penghormatan khusus kepada Diego Simeone, pelatih yang sangat berpengaruh dalam perjalanan kariernya di Atletico Madrid. Simeone sebelumnya bahkan menyebut Griezmann sebagai mungkin pemain terbaik yang pernah kami miliki di sini.